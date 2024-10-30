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Реальные располагаемые доходы россиян замедлили рост

Реальные располагаемые доходы россиян замедлили рост - 30.10.2024, ПРАЙМ

Реальные располагаемые доходы россиян замедлили рост

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2024 года чуть замедлили рост - до 9,4% в годовом выражении с 9,8% кварталом ранее, по итогам 9 месяцев | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T19:09+0300

2024-10-30T19:09+0300

2024-10-30T19:09+0300

экономика

росстат

реальные располагаемые доходы

россия

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2024 года чуть замедлили рост - до 9,4% в годовом выражении с 9,8% кварталом ранее, по итогам 9 месяцев выросли на 8,6%, свидетельствуют данные Росстата. Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. "Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 9,4%, в январе-сентябре 2024 года по сравнению с январем-сентябрем 2023 года - на 8,6%", - говорится в сообщении. В публикации Росстата уточнена динамика показателя за второй квартал. Таким образом, рост реальных располагаемых доходов россиян в 2024 году в первом квартале составил 6,4%, во втором - 9,8% (вместо прежних 9,6%). По итогам первого полугодия они выросли на 8,1% год к году. Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 7,1% (в прошлом году они выросли на 5,8%).

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росстат, реальные располагаемые доходы, россия