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Реальные располагаемые доходы россиян замедлили рост - 30.10.2024, ПРАЙМ
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Реальные располагаемые доходы россиян замедлили рост
Реальные располагаемые доходы россиян замедлили рост - 30.10.2024, ПРАЙМ
Реальные располагаемые доходы россиян замедлили рост
Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2024 года чуть замедлили рост - до 9,4% в годовом выражении с 9,8% кварталом ранее, по итогам 9 месяцев | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T19:09+0300
2024-10-30T19:09+0300
экономика
росстат
реальные располагаемые доходы
россия
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2024 года чуть замедлили рост - до 9,4% в годовом выражении с 9,8% кварталом ранее, по итогам 9 месяцев выросли на 8,6%, свидетельствуют данные Росстата. Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. "Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 9,4%, в январе-сентябре 2024 года по сравнению с январем-сентябрем 2023 года - на 8,6%", - говорится в сообщении. В публикации Росстата уточнена динамика показателя за второй квартал. Таким образом, рост реальных располагаемых доходов россиян в 2024 году в первом квартале составил 6,4%, во втором - 9,8% (вместо прежних 9,6%). По итогам первого полугодия они выросли на 8,1% год к году. Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 7,1% (в прошлом году они выросли на 5,8%).
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росстат, реальные располагаемые доходы, россия
Экономика, Росстат, реальные располагаемые доходы, РОССИЯ
19:09 30.10.2024
 
Реальные располагаемые доходы россиян замедлили рост

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в III квартале выросли на 9,4%

© fotolia.com / rangizzzКопилка
Копилка - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© fotolia.com / rangizzz
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2024 года чуть замедлили рост - до 9,4% в годовом выражении с 9,8% кварталом ранее, по итогам 9 месяцев выросли на 8,6%, свидетельствуют данные Росстата.
Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 9,4%, в январе-сентябре 2024 года по сравнению с январем-сентябрем 2023 года - на 8,6%", - говорится в сообщении.
В публикации Росстата уточнена динамика показателя за второй квартал. Таким образом, рост реальных располагаемых доходов россиян в 2024 году в первом квартале составил 6,4%, во втором - 9,8% (вместо прежних 9,6%). По итогам первого полугодия они выросли на 8,1% год к году.
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Составлен рейтинг регионов России по доходам населения
21 октября, 05:29
Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 7,1% (в прошлом году они выросли на 5,8%).
 
ЭкономикаРосстатреальные располагаемые доходыРОССИЯ
 
 
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