https://1prime.ru/20241030/dollar-852508003.html

Минэкономразвития сохранил прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год

Минэкономразвития сохранил прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год - 30.10.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития сохранил прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год

Минэкономразвития РФ сохраняет прогноз среднегодового курса доллара в 2025 году на уровне 96,5 рубля, несмотря на текущее ослабление национальной валюты, сказал | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T14:14+0300

2024-10-30T14:14+0300

2024-10-30T14:14+0300

россия

доллар

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e2f3b29f18a56249831a02d9e2cf60b6.jpg

ДАР-ЭС-САЛАМ, 30 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ сохраняет прогноз среднегодового курса доллара в 2025 году на уровне 96,5 рубля, несмотря на текущее ослабление национальной валюты, сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников. Официальный курс доллара к рублю с 4 сентября, когда начался его устойчивый рост, поднялся к 30 октября на 9,8% до 97,33 рубля. В беседе с журналистами на полях бизнес-форума в Танзании Решетников отметил, что курс и курсообразование очень волатильны. "Отсутствие биржевых торгов реально снизило емкость валютного рынка, поэтому, конечно, любые крупные покупки или продажи – такой вызов для банков и поэтому курс достаточно сильно "ходит". Мы ориентируемся на торговый баланс, по торговому балансу прогнозы сохраняются и подтверждаются. Исходя из этого мы фундаментальный курс и прогнозируем. Мы же прогнозируем курс не на основе колебаний потоков и притоков (валюты – ред.), а с учетом фундаментальных факторов", - пояснил он. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в текущем году курс доллара составит в среднем 91,2 рубля, в 2025 году - 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах - 100 и 103,2 рубля соответственно. На вопрос, остается ли актуальным прогноз на 2025 год, Решетников ответил утвердительно. "Да. Два месяца назад, когда курс был 91-92 рубля, вы могли спрашивать, а не сильно ли ослабили курс в прогнозе, но мой ответ был бы тем же самым", - подчеркнул он. На минувшей неделе, комментируя нынешнее ослабление рубля, Решетников говорил, что фундаментально ситуация складывается так, как прогнозировало министерство. По итогам года Минэкономразвития ждет средний курс доллара в 91,2 рубля.

https://1prime.ru/20241029/bank-rossii-852493129.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, доллар, курсы валют