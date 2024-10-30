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На Крымском мосту возобновили движение - 30.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241030/dvizhenie-852517440.html
На Крымском мосту возобновили движение
На Крымском мосту возобновили движение - 30.10.2024, ПРАЙМ
На Крымском мосту возобновили движение
На Крымском мосту возобновили движение транспорта, передает Telegram-канал инфоцентра, следящего за ситуацией на подъездах к мосту. | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T22:23+0300
2024-10-30T22:25+0300
происшествия
крымский мост
движение авторанспорта
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. На Крымском мосту возобновили движение транспорта, передает Telegram-канал инфоцентра, следящего за ситуацией на подъездах к мосту. В сообщение инфоцентра указывается: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено".
https://1prime.ru/20241030/avtodvizhenie-852516995.html
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крымский мост, движение авторанспорта
Происшествия, Крымский мост, движение авторанспорта
22:23 30.10.2024 (обновлено: 22:25 30.10.2024)
 
На Крымском мосту возобновили движение

Инфоцентр: на Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. На Крымском мосту возобновили движение транспорта, передает Telegram-канал инфоцентра, следящего за ситуацией на подъездах к мосту.
В сообщение инфоцентра указывается: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено".
Крымский мост - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
На Крымском мосту временно перекрыли движение
21:31
 
ПроисшествияКрымский мостдвижение авторанспорта
 
 
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