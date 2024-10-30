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Миллионы бездомных, но все деньги Киеву. Раскрыто, что происходит в ЕС

Миллионы бездомных, но все деньги Киеву. Раскрыто, что происходит в ЕС - 30.10.2024, ПРАЙМ

Миллионы бездомных, но все деньги Киеву. Раскрыто, что происходит в ЕС

Евросоюз продолжает вливать миллиарды в Украину, несмотря на рост бедности и бездомности в блоке, каждый пятый гражданин ЕС не имеет крыши над головой, основные | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T11:26+0300

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2024-10-30T11:26+0300

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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Евросоюз продолжает вливать миллиарды в Украину, несмотря на рост бедности и бездомности в блоке, каждый пятый гражданин ЕС не имеет крыши над головой, основные права человека грубо игнорируются, пишет ливанское издание Al Mayadeen.Депутат Европарламента Габриэле Бишофф призвала ЕС разработать стратегию по борьбе с бедностью. Ее коллега Малика Сорель раскритиковала условия жизни и кризисы в блоке, напомнив, что 34% граждан остаются без медицинской страховки.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕС настаивал на помощи Украине на 118 миллиардов евро и введении антироссийских санкций. Это привело к росту тарифов на энергоносители и инфляции.Германия поставила Израилю военную технику на 94 миллиона евро, что вызвало критику со стороны других членов блока.В этих условиях аналитики предупреждают о рисках для экономики ЕС из-за слепой приверженности внешней политике США. А тсутствие мер по борьбе с социальным неравенством приводит к политическим последствиям.Также отмечается, что растущее влияние БРИКС может ослабить евро. Лидеры БРИКС разрабатывают планы по расширению альянса. На саммите обсуждался вопрос о присоединении стран Глобального Юга и Востока. Более 30 государств выразили заинтересованность в вступлении в БРИКС."Антиевропейские настроения набирают обороты по мере роста недовольства среди тех, кто чувствует себя обделенным системой", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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