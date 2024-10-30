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В Крыму пригрозили Финляндии национализацией активов

В Крыму пригрозили Финляндии национализацией активов - 30.10.2024, ПРАЙМ

В Крыму пригрозили Финляндии национализацией активов

Россия может симметричным образом ответить на арест Финляндией российских активов, подчеркнул глава парламента Крыма Владимир Константинов. | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T14:21+0300

2024-10-30T14:21+0300

2024-10-30T14:39+0300

россия

финляндия

замороженные российские активы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – ПРАЙМ. Россия может симметричным образом ответить на арест Финляндией российских активов, подчеркнул глава парламента Крыма Владимир Константинов. Он добавил, что Россия может также пойти на национализацию финской собственности."Мы поищем что-нибудь связанное с Финляндией в Крыму. Этим и займёмся. Опыт национализации имущества русоненавистников у нас имеется. Он не виртуальный, а вполне реальный. Попробуем распространить его и на имущество новоиспечённого члена НАТО", - написал Константинов в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что Хельсинки конфисковали еще как минимум пять принадлежащих России объектов недвижимости. Отмечается, что три арестованных объекта расположены на Аландских острова, а два - в финской столице.В свою очередь посольство России направило в финский МИД ноту протеста в связи с действиями властей Финляндии, наложивших арест на российскую недвижимости. 29 октября сообщалось, что в перечень объектов российской недвижимости, на которые наложен арест, включены 44 позиции общей стоимостью 35,5 миллиона долларов.

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россия, финляндия, замороженные российские активы