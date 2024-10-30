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В Европе снизились цены на газ

В Европе снизились цены на газ - 30.10.2024, ПРАЙМ

В Европе снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды опустились на 4% – до 461 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 30.10.2024, ПРАЙМ

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2024-10-30T20:35+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды опустились на 4% – до 461 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 471,1 доллара (-1,6%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 475,8 доллара (-0,6%), ценовой минимум – 458,7 доллара (-4,2%). Последние фьючерсы торговались по 461,1 доллара (-3,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 478,9 доллара за тысячу кубометров. Порог в 485 долларов цены в пятницу перешагнули впервые с 1 декабря прошлого года. Тогда котировки достигали 496,4 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.

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европа, газ, цены