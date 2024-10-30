https://1prime.ru/20241030/gosuslugi-852509607.html

"Госуслуги" начал просить пользователей сменить почту @gmail

"Госуслуги" начал просить пользователей сменить почту @gmail - 30.10.2024, ПРАЙМ

"Госуслуги" начал просить пользователей сменить почту @gmail

Портал "Госуслуги" стал рассылать пользователям уведомления с просьбой сменить привязанную к аккаунту почту @gmail.com на любой другой. Об этом сообщает... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T15:34+0300

2024-10-30T15:34+0300

2024-10-30T15:43+0300

россия

google

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Портал "Госуслуги" стал рассылать пользователям уведомления с просьбой сменить привязанную к аккаунту почту @gmail.com на любой другой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. "Вы используете для доступа к "Госуслугам" почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля... Защитите свою учетную запись: замените почту @gmail.com на любую другую. Укажите новый адрес в настройках личного кабинета", - говорится в письме для пользователей. Уточняется, что такая просьба связана с тем, что ранее Google ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов. В этой связи в сообщении указали, что портал не может дать гарантии того, что эта функция продолжит работать и для ранее созданных аккаунтов.В качестве альтернативы в письме предлагается @xmail.ru от VK.

https://1prime.ru/20241029/google--852488309.html

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россия, google