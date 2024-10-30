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"Госуслуги" начал просить пользователей сменить почту @gmail
"Госуслуги" начал просить пользователей сменить почту @gmail - 30.10.2024, ПРАЙМ
"Госуслуги" начал просить пользователей сменить почту @gmail
Портал "Госуслуги" стал рассылать пользователям уведомления с просьбой сменить привязанную к аккаунту почту @gmail.com на любой другой. Об этом сообщает... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T15:34+0300
2024-10-30T15:34+0300
2024-10-30T15:43+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Портал "Госуслуги" стал рассылать пользователям уведомления с просьбой сменить привязанную к аккаунту почту @gmail.com на любой другой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. "Вы используете для доступа к "Госуслугам" почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля... Защитите свою учетную запись: замените почту @gmail.com на любую другую. Укажите новый адрес в настройках личного кабинета", - говорится в письме для пользователей. Уточняется, что такая просьба связана с тем, что ранее Google ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов. В этой связи в сообщении указали, что портал не может дать гарантии того, что эта функция продолжит работать и для ранее созданных аккаунтов.В качестве альтернативы в письме предлагается @xmail.ru от VK.
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россия, google
"Госуслуги" начал просить пользователей сменить почту @gmail
"Госуслуги" начал просить пользователей сменить почту @gmail на любую другую
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Портал "Госуслуги" стал рассылать пользователям уведомления с просьбой сменить привязанную к аккаунту почту @gmail.com на любой другой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
"Вы используете для доступа к "Госуслугам" почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля... Защитите свою учетную запись: замените почту @gmail.com на любую другую. Укажите новый адрес в настройках личного кабинета", - говорится в письме для пользователей.
Уточняется, что такая просьба связана с тем, что ранее Google ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов. В этой связи в сообщении указали, что портал не может дать гарантии того, что эта функция продолжит работать и для ранее созданных аккаунтов.
В качестве альтернативы в письме предлагается @xmail.ru от VK.
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