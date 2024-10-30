https://1prime.ru/20241030/inflyatsiya-852513805.html

Росстат сообщил о росте инфляции в России за неделю

Росстат сообщил о росте инфляции в России за неделю - 30.10.2024, ПРАЙМ

Росстат сообщил о росте инфляции в России за неделю

Инфляция в России за период с 22 по 28 октября составила 0,27% против 0,2% неделей ранее, с начала года цены выросли на 6,55%, следует из публикации Росстата. | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T19:03+0300

2024-10-30T19:03+0300

2024-10-30T19:03+0300

экономика

росстат

инфляция

россия

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 22 по 28 октября составила 0,27% против 0,2% неделей ранее, с начала года цены выросли на 6,55%, следует из публикации Росстата. "За период с 22 по 28 октября 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,27%, с начала октября – 100,73%, с начала года – 106,55%", - говорится в документе. Рост цен на плодоовощную продукцию резко ускорился и в среднем составил 1,7% после 0,1% на прошлой отчетной неделе. В частности, лук подорожал на 4,3%, помидоры - на 3,8%, огурцы - на 3,7%, картофель - на 3,1%, свекла - на 2,5%, капуста - на 1,5%, бананы - на 1,3%. Снизились цены на яблоки - на 1%, и морковь - на 0,6%. На неделе с 22 по 28 октября подорожали: сливочное мало - на 1,9%, мороженая рыба - на 0,9%; молоко стерилизованное, сметана, сыры, подсолнечное масло - на 0,7%; яйца, овощные консервы для детского питания и чай - на 0,6%; молоко пастеризованное, маргарин и пшено - на 0,5%; баранина, мясные консервы для детского питания, пшеничный хлеб, печенье и творог - на 0,4%; свинина, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, гречка - на 0,3%; говядина, вареные колбасы, сахар, соль, мука, рис и вермишель - на 0,2%; ржаной хлеб, макаронные изделия, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%. Подешевела курятина - на 0,2%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на сухие корма для домашних животных и туалетную бумагу - на 0,4%, на пеленки для новорожденных и туалетное мыло - на 0,3%, детские подгузники, стиральные порошки, зубные пасты - на 0,2%. Снизились цены на зубные щетки - на 0,1%. Смартфоны на неделе с 22 по 28 октября подорожали на 0,2%, а телевизоры подешевели - на 0,3%. Стоимость нового иностранного автомобиля выросла на 0,1%, отечественной марки - не изменилась. Бензин подорожал на 0,2%, дизельное топливо - на 0,3%. Перелет в салоне экономического класса прибавил в цене 0,4%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, поливитамины подорожали на 1,1%, корвалол - на 1%, средство от кашля "Ренгалин" - на 0,6%, противовирусный "Эргоферон" - на 0,5%, анальгин - на 0,4%, комбинированные анальгетики и левомеколь - на 0,3%, аллохол - на 0,2%. Препарат "Нимесулид" и валидол подешевели на 0,1%.

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росстат, инфляция, россия