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В "Интер РАО" спрогнозировали финансовые показатели в 2024 году

В "Интер РАО" спрогнозировали финансовые показатели в 2024 году - 30.10.2024, ПРАЙМ

В "Интер РАО" спрогнозировали финансовые показатели в 2024 году

"Интер РАО" ожидает, что финансовые показатели компании по итогам года будут не хуже результатов прошлого года, заявил гендиректор компании Сергей Дрегваль. | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T10:41+0300

2024-10-30T10:41+0300

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энергетика

россия

интер рао

финансовые показатели

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Интер РАО" ожидает, что финансовые показатели компании по итогам года будут не хуже результатов прошлого года, заявил гендиректор компании Сергей Дрегваль. "Смотрим с оптимизмом. Ожидаем, что показатели нынешнего года будут не хуже, чем показатели прошлого года", - сказал он во время встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным.Как рассказал Дрегваль, "Интер РАО" готово к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) и выполнит все поставленные в связи с ним задачи. К тому же, по его словам, Интер РАО" получило энергомашиностроительные заказы на сумму 142 миллиарда рублей, планируется, что портфель будет увеличен до 200 миллиардов рублей к концу года.

https://1prime.ru/20241025/eksport-852414034.html

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россия, интер рао, финансовые показатели