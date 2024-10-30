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В "Интер РАО" спрогнозировали финансовые показатели в 2024 году - 30.10.2024, ПРАЙМ
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В "Интер РАО" спрогнозировали финансовые показатели в 2024 году
В "Интер РАО" спрогнозировали финансовые показатели в 2024 году - 30.10.2024, ПРАЙМ
В "Интер РАО" спрогнозировали финансовые показатели в 2024 году
"Интер РАО" ожидает, что финансовые показатели компании по итогам года будут не хуже результатов прошлого года, заявил гендиректор компании Сергей Дрегваль. | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T10:41+0300
2024-10-30T10:54+0300
энергетика
россия
интер рао
финансовые показатели
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Интер РАО" ожидает, что финансовые показатели компании по итогам года будут не хуже результатов прошлого года, заявил гендиректор компании Сергей Дрегваль. "Смотрим с оптимизмом. Ожидаем, что показатели нынешнего года будут не хуже, чем показатели прошлого года", - сказал он во время встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным.Как рассказал Дрегваль, "Интер РАО" готово к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) и выполнит все поставленные в связи с ним задачи. К тому же, по его словам, Интер РАО" получило энергомашиностроительные заказы на сумму 142 миллиарда рублей, планируется, что портфель будет увеличен до 200 миллиардов рублей к концу года.
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россия, интер рао, финансовые показатели
Энергетика, РОССИЯ, Интер РАО, финансовые показатели
10:41 30.10.2024 (обновлено: 10:54 30.10.2024)
 
В "Интер РАО" спрогнозировали финансовые показатели в 2024 году

"Интер РАО" ожидает финансовых показателей в 2024 году не хуже прошлогодних

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк%"Интер РАО"
%Интер РАО - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Интер РАО" ожидает, что финансовые показатели компании по итогам года будут не хуже результатов прошлого года, заявил гендиректор компании Сергей Дрегваль.
"Смотрим с оптимизмом. Ожидаем, что показатели нынешнего года будут не хуже, чем показатели прошлого года", - сказал он во время встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Как рассказал Дрегваль, "Интер РАО" готово к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) и выполнит все поставленные в связи с ним задачи. К тому же, по его словам, Интер РАО" получило энергомашиностроительные заказы на сумму 142 миллиарда рублей, планируется, что портфель будет увеличен до 200 миллиардов рублей к концу года.
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25 октября, 10:08
 
ЭнергетикаРОССИЯИнтер РАОфинансовые показатели
 
 
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