https://1prime.ru/20241030/investitsii-852511718.html

Китай жестко отреагировал на решение Евросоюза о пошлинах на электрокары

Китай жестко отреагировал на решение Евросоюза о пошлинах на электрокары - 30.10.2024, ПРАЙМ

Китай жестко отреагировал на решение Евросоюза о пошлинах на электрокары

Китай призвал свои автоконцерны не делать крупные инвестиции в государства Европы, поддерживающие дополнительные пошлины на китайские электрокары, передает... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T17:32+0300

2024-10-30T17:32+0300

2024-10-30T17:33+0300

экономика

китай

инвестиции

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83518/10/835181055_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_0a73d57f3dc176dfa81a386bd311ad12.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Китай призвал свои автоконцерны не делать крупные инвестиции в государства Европы, поддерживающие дополнительные пошлины на китайские электрокары, передает информагентство Reuters, ссылаясь на свои источники. Накануне Европейский союз опубликовал официальное решение о введении дополнительных пошлин в размере до 35,3% на китайские электромобили. Это решение, как сообщается, вступает в силу 30 октября. В ответ в Минкоммерции Китая заявили о своем несогласии с указанным решением, а также о том, что КНР подала по поводу введения дополнительных пошлин иск во Всемирную торговую организацию. При этом было объявлено, что Китай рассчитывает продолжить консультации с ЕС по вопросу введения пошлин на импорт его электромобилей.Как пишет Reuters, Китай продолжает диалог с ЕС о введении пошлин, но при этом уже рекомендовал своим автоконцернам воздержаться от инвестиций в предприятия тех стран, которые поддержали предложение о введение дополнительных пошлин. Вместе с тем агентство сообщает, что китайская госкомпания SAIC вынашивает планы по созданию производства электромобилей в ЕС и намерена открыть центр запчастей во Франции, а такие автопроизводители из Поднебесной, как Chery и Dongfeng, ведут переговоры с властями Италии о потенциальных инвестициях в страну. При этом и Франция, и Италия постоянно заявляют об угрозе со стороны Китая для европейского автопрома, отмечает Reuters.Также сообщается, что другой китайский автопроизводитель - BYD - в настоящий момент строит предприятие в Венгрии, проголосовавшей против введения дополнительных пошлин. Причем BYD, как передает агентство, сегодня рассматривает план по переносу своей европейской штаб-квартиры из Нидерландов в Венгрию, объясняя этот шаг опасениями по поводу затрат.

https://1prime.ru/20241029/gazprom-852493976.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, инвестиции, ес