https://1prime.ru/20241030/ipoteka-852504917.html
Эксперты прокомментировали закон об освобождении ипотечников от НДФЛ
Эксперты прокомментировали закон об освобождении ипотечников от НДФЛ - 30.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты прокомментировали закон об освобождении ипотечников от НДФЛ
Закон об освобождении заемщиков от выплаты подоходного налога с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам по ипотеке, затронет совсем... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T12:09+0300
2024-10-30T12:09+0300
2024-10-30T12:09+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Закон об освобождении заемщиков от выплаты подоходного налога с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам по ипотеке, затронет совсем небольшое число граждан, рассказала РИА Недвижимость замруководителя ипотечного департамента риелторской компании "Этажи" Татьяна Решетникова. Раннее президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий граждан, взявших до 2025 года жилищный кредит, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам. Льготу можно получить, если договор заключен до 31 декабря 2024 года включительно, а также при наличии подтвержденного права на имущественный налоговый вычет на строительство или приобретение жилья. Как отметила Решетникова, принятие закона стало необходимым в условиях рекордно высокой ключевой ставки, так как при ставке рефинансирования 21% даже кредиты, оформленные под 14%, попадали под обязанность уплаты НДФЛ. Данный закон заморозил необходимость оплаты такого налога, указала эксперт. При этом, по ее словам, ранее под риски оплаты НДФЛ при оформлении ипотечных кредитов попадала очень ограниченная категория заемщиков, которые оформляли их с существенным дисконтом от ключевой ставки - ставка по ипотеке ниже 2/3 от ключевой. "Таких кредитов в России не так много и по ним и до этого действовал мораторий на уплаты налогов, который сейчас фактически вновь продлили", - заключила Решетникова. Как рассказал управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов, подавляющее большинство заемщиков ипотеки не должны платить НДФЛ с материальной выгоды, полученной от экономии на процентах. По закону это обязательно только в двух случаях: если кредитор и заемщик признаны взаимозависимыми лицами, к примеру, если между ними заключен трудовой договор, а также если экономия является фактически материальной помощью или формой встречного исполнения обязательств кредитора.
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россия, ипотека, ндфл
Эксперты прокомментировали закон об освобождении ипотечников от НДФЛ
Эксперты: освобождение от НДФЛ коснется небольшого числа ипотечников
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Закон об освобождении заемщиков от выплаты подоходного налога с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам по ипотеке, затронет совсем небольшое число граждан, рассказала РИА Недвижимость замруководителя ипотечного департамента риелторской компании "Этажи" Татьяна Решетникова.
Раннее президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий граждан, взявших до 2025 года жилищный кредит, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам. Льготу можно получить, если договор заключен до 31 декабря 2024 года включительно, а также при наличии подтвержденного права на имущественный налоговый вычет на строительство или приобретение жилья.
Как отметила Решетникова, принятие закона стало необходимым в условиях рекордно высокой ключевой ставки, так как при ставке рефинансирования 21% даже кредиты, оформленные под 14%, попадали под обязанность уплаты НДФЛ. Данный закон заморозил необходимость оплаты такого налога, указала эксперт.
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При этом, по ее словам, ранее под риски оплаты НДФЛ при оформлении ипотечных кредитов попадала очень ограниченная категория заемщиков, которые оформляли их с существенным дисконтом от ключевой ставки - ставка по ипотеке ниже 2/3 от ключевой.
"Таких кредитов в России не так много и по ним и до этого действовал мораторий на уплаты налогов, который сейчас фактически вновь продлили", - заключила Решетникова.
Как рассказал управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов, подавляющее большинство заемщиков ипотеки не должны платить НДФЛ с материальной выгоды, полученной от экономии на процентах. По закону это обязательно только в двух случаях: если кредитор и заемщик признаны взаимозависимыми лицами, к примеру, если между ними заключен трудовой договор, а также если экономия является фактически материальной помощью или формой встречного исполнения обязательств кредитора.