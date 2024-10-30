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Пяти крупнейшим банкам предсказали исчерпание лимитов по семейной ипотеке - 30.10.2024, ПРАЙМ
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Пяти крупнейшим банкам предсказали исчерпание лимитов по семейной ипотеке
Пяти крупнейшим банкам предсказали исчерпание лимитов по семейной ипотеке - 30.10.2024, ПРАЙМ
Пяти крупнейшим банкам предсказали исчерпание лимитов по семейной ипотеке
ТОП-5 крупнейших российских банков в скором времени может исчерпать лимиты по семейной ипотеке, что приведет к массовому повышению минимального первоначального... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T13:51+0300
2024-10-30T13:51+0300
россия
семейная ипотека
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ТОП-5 крупнейших российских банков в скором времени может исчерпать лимиты по семейной ипотеке, что приведет к массовому повышению минимального первоначального взноса по программе до 50%, рассказал гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. Раннее Сбербанк сообщил о заморозке с 30 октября записи на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания выделенного лимита. По мнению Выломова, проблема может возникнуть практически с любым банком из ТОП-5 по ипотечному кредитованию, на них приходится около 85% всего лимита по программе. Эксперт отметил, что, если крупнейший кредитор Сбербанк прекращает запись на новые сделки, то потенциальные заемщики, которые ранее планировали взять ипотеку там, будут рассматривать возможность оформления в другом месте. "Соответственно, если не пересматривать условия предоставления, то и другие банки могут в скором времени заявить об исчерпании лимитов. Скорее всего, массовым станет повышение уровня минимального первоначального взноса до 50%", - считает Выломов. Исполнительный директор риелторской компании "Этажи" Регина Дыдалина также не исключает новые ограничения по выдаче семейной ипотеки со стороны банков. Она отметила, что это понимают и те, кто имеет на нее право, поэтому спрос на программу сейчас стабильный. "Многие боятся новых изменений условий выдачи или ограничений категорий получателей, поэтому ускоряются с улучшением жилищных условий", - сказала эксперт. Ранее Минфин РФ сообщал, что общего текущего лимита семейной ипотеки хватит до ноября. В начале октября "Дом.РФ" провел работу по их перераспределению на сумму 140 миллиардов рублей. Тогда Сбербанк получил 93,5 миллиарда рублей, Альфа-банк - 33,3 миллиарда рублей. Кроме того, лимиты пополнили Уралсиб, Россельхозбанк, Т-Банк и другие.
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россия, семейная ипотека
РОССИЯ, семейная ипотека
13:51 30.10.2024
 
Пяти крупнейшим банкам предсказали исчерпание лимитов по семейной ипотеке

ТОП-5 крупнейших банков скоро может исчерпать лимиты по семейной ипотеке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ТОП-5 крупнейших российских банков в скором времени может исчерпать лимиты по семейной ипотеке, что приведет к массовому повышению минимального первоначального взноса по программе до 50%, рассказал гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.
Раннее Сбербанк сообщил о заморозке с 30 октября записи на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания выделенного лимита.
По мнению Выломова, проблема может возникнуть практически с любым банком из ТОП-5 по ипотечному кредитованию, на них приходится около 85% всего лимита по программе. Эксперт отметил, что, если крупнейший кредитор Сбербанк прекращает запись на новые сделки, то потенциальные заемщики, которые ранее планировали взять ипотеку там, будут рассматривать возможность оформления в другом месте.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
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"Соответственно, если не пересматривать условия предоставления, то и другие банки могут в скором времени заявить об исчерпании лимитов. Скорее всего, массовым станет повышение уровня минимального первоначального взноса до 50%", - считает Выломов.
Исполнительный директор риелторской компании "Этажи" Регина Дыдалина также не исключает новые ограничения по выдаче семейной ипотеки со стороны банков. Она отметила, что это понимают и те, кто имеет на нее право, поэтому спрос на программу сейчас стабильный. "Многие боятся новых изменений условий выдачи или ограничений категорий получателей, поэтому ускоряются с улучшением жилищных условий", - сказала эксперт.
Ранее Минфин РФ сообщал, что общего текущего лимита семейной ипотеки хватит до ноября. В начале октября "Дом.РФ" провел работу по их перераспределению на сумму 140 миллиардов рублей. Тогда Сбербанк получил 93,5 миллиарда рублей, Альфа-банк - 33,3 миллиарда рублей. Кроме того, лимиты пополнили Уралсиб, Россельхозбанк, Т-Банк и другие.
 
РОССИЯсемейная ипотека
 
 
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