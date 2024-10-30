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В ЦБ РФ рассказали, как сократились объемы выдачи льготной ипотеки - 30.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241030/ipoteka-852516335.html
В ЦБ РФ рассказали, как сократились объемы выдачи льготной ипотеки
В ЦБ РФ рассказали, как сократились объемы выдачи льготной ипотеки - 30.10.2024, ПРАЙМ
В ЦБ РФ рассказали, как сократились объемы выдачи льготной ипотеки
Объем выдачи льготной ипотеки в первые три недели октября снизился на почти на 47% по сравнению с аналогичным периодом сентября – до 82 миллиардов рублей,... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T21:04+0300
2024-10-30T21:05+0300
экономика
льготная ипотека
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Объем выдачи льготной ипотеки в первые три недели октября снизился на почти на 47% по сравнению с аналогичным периодом сентября – до 82 миллиардов рублей, следует из обзора рынка ипотечного жилищного кредитования Банка России. "В октябре ожидается снижение объема выдачи ипотеки с господдержкой. По оперативным данным АО "Дом.РФ", по льготным ипотечным программам в первые три недели октября было предоставлено около 82 миллиардов рублей (154 миллиарда рублей за аналогичный период сентября)", - говорится в обзоре. Отмечается, что в сентябре 2024 года выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) оставались невысокими, как и в предыдущие два месяца. Кредитные организации предоставили 94,3 тысячи рублевых ИЖК на сумму 372,8 миллиарда рублей, что меньше показателей августа на 5,8% по количеству и на 0,6% по объему. В сравнении с сентябрем 2023 года, когда наблюдался рекордный объем выдачи ИЖК, предоставление ипотеки снизилось чуть более чем на 60% по количеству и объему. ЦБ РФ сообщает, что свыше 70% выдач ИЖК в сентябре пришлось на программы господдержки: по ним было предоставлено 269,1 миллиарда рублей (+5,9% за месяц). Предоставление ипотеки на рыночных условиях в сентябре сократилось на 14,3% - до 103,7 миллиарда рублей. На фоне роста выдачи кредитов по программам господдержки увеличился объем предоставления ИЖК на строящееся жилье за счет кредитов по договорам долевого участия, объем которых за месяц вырос на 11,6% - до 179,7 миллиарда рублей. Вместе с тем объем выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство снизился на 10,3% - до 41,4 миллиарда рублей. В результате в сентябре на строящееся жилье было предоставлено 59,2% ИЖК. "В сентябре 2024 года средневзвешенная ставка по ИЖК снизилась до 8,9% годовых (с 9,3% в августе), что связано с сокращением доли выдач по рыночным программам на 4,5 процентного пункта, до 27,8%", - сообщает регулятор. Согласно материалам ЦБ, задолженность по ипотеке на 1 октября составила 19,8 триллиона рублей, снизившись за месяц на 0,2%.
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льготная ипотека
Экономика, льготная ипотека
21:04 30.10.2024 (обновлено: 21:05 30.10.2024)
 
В ЦБ РФ рассказали, как сократились объемы выдачи льготной ипотеки

ЦБ: выдачи льготной ипотеки за три недели октября упали на 47% - до 82 млрд руб

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Объем выдачи льготной ипотеки в первые три недели октября снизился на почти на 47% по сравнению с аналогичным периодом сентября – до 82 миллиардов рублей, следует из обзора рынка ипотечного жилищного кредитования Банка России.
"В октябре ожидается снижение объема выдачи ипотеки с господдержкой. По оперативным данным АО "Дом.РФ", по льготным ипотечным программам в первые три недели октября было предоставлено около 82 миллиардов рублей (154 миллиарда рублей за аналогичный период сентября)", - говорится в обзоре.
Отмечается, что в сентябре 2024 года выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) оставались невысокими, как и в предыдущие два месяца. Кредитные организации предоставили 94,3 тысячи рублевых ИЖК на сумму 372,8 миллиарда рублей, что меньше показателей августа на 5,8% по количеству и на 0,6% по объему. В сравнении с сентябрем 2023 года, когда наблюдался рекордный объем выдачи ИЖК, предоставление ипотеки снизилось чуть более чем на 60% по количеству и объему.
ЦБ РФ сообщает, что свыше 70% выдач ИЖК в сентябре пришлось на программы господдержки: по ним было предоставлено 269,1 миллиарда рублей (+5,9% за месяц). Предоставление ипотеки на рыночных условиях в сентябре сократилось на 14,3% - до 103,7 миллиарда рублей.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
ВТБ объявил о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке
14:35
На фоне роста выдачи кредитов по программам господдержки увеличился объем предоставления ИЖК на строящееся жилье за счет кредитов по договорам долевого участия, объем которых за месяц вырос на 11,6% - до 179,7 миллиарда рублей. Вместе с тем объем выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство снизился на 10,3% - до 41,4 миллиарда рублей. В результате в сентябре на строящееся жилье было предоставлено 59,2% ИЖК.
"В сентябре 2024 года средневзвешенная ставка по ИЖК снизилась до 8,9% годовых (с 9,3% в августе), что связано с сокращением доли выдач по рыночным программам на 4,5 процентного пункта, до 27,8%", - сообщает регулятор.
Согласно материалам ЦБ, задолженность по ипотеке на 1 октября составила 19,8 триллиона рублей, снизившись за месяц на 0,2%.
 
Экономикальготная ипотека
 
 
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