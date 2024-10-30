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В Госдуме одобрили право ЦБ РФ ограничивать выдачу ипотечных и автокредитов
В Госдуме одобрили право ЦБ РФ ограничивать выдачу ипотечных и автокредитов - 30.10.2024, ПРАЙМ
В Госдуме одобрили право ЦБ РФ ограничивать выдачу ипотечных и автокредитов
Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о наделении Банка России правом устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T22:29+0300
2024-10-30T22:29+0300
2024-10-30T22:30+0300
экономика
госдума
банк россии
ипотека
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о наделении Банка России правом устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным и автомобильным кредитам (займам), предоставленным гражданам. "Предлагается наделить Банк России полномочиями по установлению макропруденциальных лимитов в отношении кредитов, по которым обязательства физических лиц обеспечены ипотекой и автотранспортными средствами", - сообщил на заседании комитета его председатель Анатолий Аксаков. Таким образом, к предусмотренным в первом чтении ипотечным кредитам (займам) при подготовке ко второму чтению добавились и автокредиты. При этом исключение, как и в первоначальном варианте, сделано для ипотечных кредитов на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Согласно пояснительной записке, данные изменения позволят снизить закредитованность граждан и предотвратить накопление рисков кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО). ЦБ с 1 января 2022 года устанавливает макропруденциальные лимиты, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов), выданных кредитной организацией и МФО в течение квартала. Однако такие лимиты не применяются, в частности, к ипотечным кредитам физлицам и к автокредитам. В марте текущего года замруководителя департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев говорил, что регулятор после получения права вводить количественные ограничения в ипотеке планирует не применять эти меры к военной ипотеке, ипотечным кредитам, выдаваемым в новых регионах, и кредитам на рефинансирование кредитов заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. ЦБ был готов, по словам Румянцева, иметь четыре макропруденциальных лимита, из которых задействовать два: лимит на готовое жилье и лимит на строящееся жилье под залог договоров долевого участия. К запасным, которые ЦБ не планировал задействовать, он отнес лимиты на кредиты на индивидуальное жилищное строительство и прочие ссуды (потребительские кредиты под залог жилья). Кроме того, регулятор собирался ввести отдельный лимит для МФО, чтобы исключить схемы обхода регулирования, когда банк выдал кредит и затем "перевесил" его на баланс микрофинансовой организации.
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госдума, банк россии, ипотека
Экономика, Госдума, Банк России, ипотека
В Госдуме одобрили право ЦБ РФ ограничивать выдачу ипотечных и автокредитов
Комитет Госдумы одобрил право ЦБ РФ ограничивать выдачу ипотечных и автокредитов
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о наделении Банка России правом устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным и автомобильным кредитам (займам), предоставленным гражданам.
"Предлагается наделить Банк России полномочиями по установлению макропруденциальных лимитов в отношении кредитов, по которым обязательства физических лиц обеспечены ипотекой и автотранспортными средствами", - сообщил на заседании комитета его председатель Анатолий Аксаков.
Таким образом, к предусмотренным в первом чтении ипотечным кредитам (займам) при подготовке ко второму чтению добавились и автокредиты. При этом исключение, как и в первоначальном варианте, сделано для ипотечных кредитов на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Согласно пояснительной записке, данные изменения позволят снизить закредитованность граждан и предотвратить накопление рисков кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО).
ЦБ с 1 января 2022 года устанавливает макропруденциальные лимиты, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов), выданных кредитной организацией и МФО в течение квартала. Однако такие лимиты не применяются, в частности, к ипотечным кредитам физлицам и к автокредитам.
ЦБ РФ сообщил об ужесточении условий кредитования для предприятий
В марте текущего года замруководителя департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев говорил, что регулятор после получения права вводить количественные ограничения в ипотеке планирует не применять эти меры к военной ипотеке, ипотечным кредитам, выдаваемым в новых регионах, и кредитам на рефинансирование кредитов заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
ЦБ был готов, по словам Румянцева, иметь четыре макропруденциальных лимита, из которых задействовать два: лимит на готовое жилье и лимит на строящееся жилье под залог договоров долевого участия. К запасным, которые ЦБ не планировал задействовать, он отнес лимиты на кредиты на индивидуальное жилищное строительство и прочие ссуды (потребительские кредиты под залог жилья). Кроме того, регулятор собирался ввести отдельный лимит для МФО, чтобы исключить схемы обхода регулирования, когда банк выдал кредит и затем "перевесил" его на баланс микрофинансовой организации.