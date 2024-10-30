Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ван И охарактеризовал отношения России и Китая - 30.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241030/kitay-852499234.html
Ван И охарактеризовал отношения России и Китая
Ван И охарактеризовал отношения России и Китая - 30.10.2024, ПРАЙМ
Ван И охарактеризовал отношения России и Китая
Отношения между Россией и Китаем сохраняют здоровую и стабильную динамику, и это отвечает общим интересам двух государств и их народов, заявил глава МИД КНР Ван | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T06:34+0300
2024-10-30T06:43+0300
россия
китай
ван и
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/33/841173336_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_123fd310f7fd8db8b846a5444e8adf9c.jpg
ПЕКИН, 30 окт - ПРАЙМ. Отношения между Россией и Китаем сохраняют здоровую и стабильную динамику, и это отвечает общим интересам двух государств и их народов, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко. "Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения сохраняют здоровую и стабильную динамику развития, что не только отвечает общим интересам Китая и России и народов двух стран, но также является нашим совместным вкладов в поддержание стабильности международных отношений, защиту международного права и Устава ООН", - подчеркнул глава китайской дипломатии. Ван И добавил, что "Китай удовлетворен нынешним уровнем развития китайско-российских отношений".По его словам, эти отношения имеют мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения в мире, и они не терпят внешнего вмешательства."Китайско-российские отношения имеют историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения международной ситуации, и они не терпят вмешательства никаких третьих сторон", - подчеркнул Ван И.Руденко в свою очередь поблагодарил Ван И за то, что министр в своем напряженном графике нашел время для встречи. "Это свидетельство того высокого внимания, которое вы, господин министр, уделяете развитию нашего всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал он.Российский дипломат также напомнил, что Ван И в этом году пять раз встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, и выразил надежду, "что эти контакты продолжатся"."Вы совершенно правы, когда сказали о том, что наши отношения в последние годы находятся на наивысшем периоде их развития, это наилучший период в истории отношений между Россией и Китаем. Основой этих отношений являются контакты между нашими лидерами, буквально на днях в Казани состоялся их очередной третий контакт в этом году, в ходе которого были достигнуты важные договоренности", - указал Руденко.
https://1prime.ru/20241027/kino-852456905.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/33/841173336_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_391de2b08bbac0ebfe3de376bd4890f2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, ван и
РОССИЯ, КИТАЙ, Ван И
06:34 30.10.2024 (обновлено: 06:43 30.10.2024)
 
Ван И охарактеризовал отношения России и Китая

Ван И: отношения России и КНР сохраняют здоровую и стабильную динамику

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Канцелярии по иностранным делам Ван И
Глава Канцелярии по иностранным делам Ван И - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 30 окт - ПРАЙМ. Отношения между Россией и Китаем сохраняют здоровую и стабильную динамику, и это отвечает общим интересам двух государств и их народов, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко.
"Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения сохраняют здоровую и стабильную динамику развития, что не только отвечает общим интересам Китая и России и народов двух стран, но также является нашим совместным вкладов в поддержание стабильности международных отношений, защиту международного права и Устава ООН", - подчеркнул глава китайской дипломатии.
Ван И добавил, что "Китай удовлетворен нынешним уровнем развития китайско-российских отношений".
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
Россия заинтересована в сотрудничестве с Китаем в сфере кино, заявил Путин
27 октября, 15:09
По его словам, эти отношения имеют мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения в мире, и они не терпят внешнего вмешательства.
"Китайско-российские отношения имеют историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения международной ситуации, и они не терпят вмешательства никаких третьих сторон", - подчеркнул Ван И.
Руденко в свою очередь поблагодарил Ван И за то, что министр в своем напряженном графике нашел время для встречи. "Это свидетельство того высокого внимания, которое вы, господин министр, уделяете развитию нашего всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал он.
Российский дипломат также напомнил, что Ван И в этом году пять раз встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, и выразил надежду, "что эти контакты продолжатся".
"Вы совершенно правы, когда сказали о том, что наши отношения в последние годы находятся на наивысшем периоде их развития, это наилучший период в истории отношений между Россией и Китаем. Основой этих отношений являются контакты между нашими лидерами, буквально на днях в Казани состоялся их очередной третий контакт в этом году, в ходе которого были достигнуты важные договоренности", - указал Руденко.
 
РОССИЯКИТАЙВан И
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала