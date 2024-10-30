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Ван И охарактеризовал отношения России и Китая
Ван И охарактеризовал отношения России и Китая - 30.10.2024, ПРАЙМ
Ван И охарактеризовал отношения России и Китая
Отношения между Россией и Китаем сохраняют здоровую и стабильную динамику, и это отвечает общим интересам двух государств и их народов, заявил глава МИД КНР Ван | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T06:34+0300
2024-10-30T06:34+0300
2024-10-30T06:43+0300
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ван и
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ПЕКИН, 30 окт - ПРАЙМ. Отношения между Россией и Китаем сохраняют здоровую и стабильную динамику, и это отвечает общим интересам двух государств и их народов, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко. "Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения сохраняют здоровую и стабильную динамику развития, что не только отвечает общим интересам Китая и России и народов двух стран, но также является нашим совместным вкладов в поддержание стабильности международных отношений, защиту международного права и Устава ООН", - подчеркнул глава китайской дипломатии. Ван И добавил, что "Китай удовлетворен нынешним уровнем развития китайско-российских отношений".По его словам, эти отношения имеют мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения в мире, и они не терпят внешнего вмешательства."Китайско-российские отношения имеют историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения международной ситуации, и они не терпят вмешательства никаких третьих сторон", - подчеркнул Ван И.Руденко в свою очередь поблагодарил Ван И за то, что министр в своем напряженном графике нашел время для встречи. "Это свидетельство того высокого внимания, которое вы, господин министр, уделяете развитию нашего всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал он.Российский дипломат также напомнил, что Ван И в этом году пять раз встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, и выразил надежду, "что эти контакты продолжатся"."Вы совершенно правы, когда сказали о том, что наши отношения в последние годы находятся на наивысшем периоде их развития, это наилучший период в истории отношений между Россией и Китаем. Основой этих отношений являются контакты между нашими лидерами, буквально на днях в Казани состоялся их очередной третий контакт в этом году, в ходе которого были достигнуты важные договоренности", - указал Руденко.
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россия, китай, ван и
Ван И охарактеризовал отношения России и Китая
Ван И: отношения России и КНР сохраняют здоровую и стабильную динамику
ПЕКИН, 30 окт - ПРАЙМ. Отношения между Россией и Китаем сохраняют здоровую и стабильную динамику, и это отвечает общим интересам двух государств и их народов, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко.
"Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения сохраняют здоровую и стабильную динамику развития, что не только отвечает общим интересам Китая и России и народов двух стран, но также является нашим совместным вкладов в поддержание стабильности международных отношений, защиту международного права и Устава ООН", - подчеркнул глава китайской дипломатии.
Ван И добавил, что "Китай удовлетворен нынешним уровнем развития китайско-российских отношений".
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По его словам, эти отношения имеют мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения в мире, и они не терпят внешнего вмешательства.
"Китайско-российские отношения имеют историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения международной ситуации, и они не терпят вмешательства никаких третьих сторон", - подчеркнул Ван И.
Руденко в свою очередь поблагодарил Ван И за то, что министр в своем напряженном графике нашел время для встречи. "Это свидетельство того высокого внимания, которое вы, господин министр, уделяете развитию нашего всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал он.
Российский дипломат также напомнил, что Ван И в этом году пять раз встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, и выразил надежду, "что эти контакты продолжатся".
"Вы совершенно правы, когда сказали о том, что наши отношения в последние годы находятся на наивысшем периоде их развития, это наилучший период в истории отношений между Россией и Китаем. Основой этих отношений являются контакты между нашими лидерами, буквально на днях в Казани состоялся их очередной третий контакт в этом году, в ходе которого были достигнуты важные договоренности", - указал Руденко.