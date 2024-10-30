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Космические силы США объявили о подготовке к возможному конфликту в космосе
Космические силы США объявили о подготовке к возможному конфликту в космосе - 30.10.2024, ПРАЙМ
Космические силы США объявили о подготовке к возможному конфликту в космосе
Американские Космические силы планируют к 2026 году устранить имеющиеся пробелы в структуре командования и управления для обеспечения готовности к... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T14:54+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Американские Космические силы планируют к 2026 году устранить имеющиеся пробелы в структуре командования и управления для обеспечения готовности к потенциальному конфликту за пределами планеты. Об этом рассказала ответственная за объединение систем в командовании космическими силами Соединенных Штатов Леон Клэр.Портал Defense News также отмечает, что к 2026 году Космическое командование американских ВВС намеревается полностью интегрировать в структуру командования и управления космических сил "четыре высокоприоритетные засекреченные системы".Леон Клэр подчеркнула, что все эти меры будут направлены на подготовку к возможному космическому соперничеству.
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РОССИЯ, США, космос, ВВС США
Космические силы США объявили о подготовке к возможному конфликту в космосе
Defense News: космические силы США готовятся к возможному конфликту в космосе