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Больше ему не съесть. Эти страны близки к кризису, как никто другой - 30.10.2024, ПРАЙМ
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Больше ему не съесть. Эти страны близки к кризису, как никто другой
Больше ему не съесть. Эти страны близки к кризису, как никто другой - 30.10.2024, ПРАЙМ
Больше ему не съесть. Эти страны близки к кризису, как никто другой
К каким последствиям для мировой экономики приведет системный долговой кризис? Начнем с того, что он может иметь разные интерпретации и варианты реализации. Это | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T08:00+0300
2024-10-30T08:00+0300
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852430437.jpg?1730264402
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. К каким последствиям для мировой экономики приведет системный долговой кризис? Начнем с того, что он может иметь разные интерпретации и варианты реализации. Это может быть кризис как госдолга крупной страны или группы стран, так и кризис частного долга. Также кризис может произойти преимущественно в странах с развитой экономикой, но и развивающиеся от него не застрахованы.Последствия для мировой экономики могут быть различными в зависимости от масштабов кризиса. В целом вероятность наступления масштабного мирового долгового кризиса в 2025 году незначительна. Несмотря на значительный рост государственного долга после пандемии, правительства в основном сохранили доверие инвесторов.В то время как госдолг близок к историческим максимумам и по прогнозам будет расти дальше или в лучшем случае стабилизируется в основных экономиках, финансовые рынки по-прежнему оптимистично настроены в отношении перспектив. Хотя и были случаи роста доходности, эти увеличения в целом не были чрезмерно выраженными.Мировая инфляция постепенно снижается, соответственно, ведущие Центробанки имеют возможность понижать ставки, давая возможность заемщикам (как корпоративным, так и госсектору) привлекать капитал на более выгодных условиях.Таким образом, могут пострадать лишь отдельные страны с низким кредитным рейтингом, которые имеют значительные внешний долг и имеют мало возможностей его рефинансировать на приемлемых условиях: Сенегал, Судан, Венесуэла, Суринам, Панама. Однако даже в случае негативного сценария долговой кризис в этих странах вряд ли перерастет в системный.Есть страны с высокими показателями внешнего долга по отношению к ВВП по состоянию на начало 2024 года, такие как Мальта - 962%, Кипр - 547%. и Гонконг - 482%. Преимущественно это небольшие государства – офшоры, имеющие доступ к мировым рынкам капитала.Отметим, что по данным Банка России на 1 октября 2024 года внешний долг России в очередной раз снизился и составляет незначительные 293 млрд долларов, или менее 15% от ВВП. Пиковые значения внешнего долга России приходились на 2014 год - 732 млрд долларов.В случае непредвиденных обстоятельств ("черного лебедя") системный долговой кризис приведет к снижению роста мирового ВВП с прогнозируемых 3,2% до 2%, бегству капитала из пострадавших стран в сторону стран, безопасных для сохранения капитала.Также, как показывает опыт предыдущих мировых кризисов, изначально возможен рост цен на реальные активы (золото, нефть и т.д.). Хотя в дальнейшем в случае негативного влияния системного долгового кризиса на реальную экономику цены на сырьевые товары все же будут снижаться.Также в странах, пострадавших от долгового кризиса, будут в той или иной мере снижаться социальные расходы, а также траты на инфраструктурные, социальные и зеленые проекты.Как итог – системный долговой кризис, вероятность которого не столь велика в настоящий момент, увеличит диспропорции в мировой экономике, приведет к снижению товарооборота и ухудшит положение бедных слоев населения.В условиях глобального долгового кризиса победителями могут стать страны, имеющие диверсифицированную экономику, которые обеспечат стабильную работу финансовой системы и благоприятные условия для инвесторов.Автор - доцент кафедры Банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов
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Олег Акимов
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Олег Акимов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
08:00 30.10.2024
 
Больше ему не съесть. Эти страны близки к кризису, как никто другой

Доцент Акимов. Ближе всех к кризису страны, которым больше никто не даст в долг

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Доцент кафедры Банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов
Олег Акимов
Доцент кафедры Банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. К каким последствиям для мировой экономики приведет системный долговой кризис? Начнем с того, что он может иметь разные интерпретации и варианты реализации. Это может быть кризис как госдолга крупной страны или группы стран, так и кризис частного долга. Также кризис может произойти преимущественно в странах с развитой экономикой, но и развивающиеся от него не застрахованы.
Последствия для мировой экономики могут быть различными в зависимости от масштабов кризиса. В целом вероятность наступления масштабного мирового долгового кризиса в 2025 году незначительна. Несмотря на значительный рост государственного долга после пандемии, правительства в основном сохранили доверие инвесторов.
В то время как госдолг близок к историческим максимумам и по прогнозам будет расти дальше или в лучшем случае стабилизируется в основных экономиках, финансовые рынки по-прежнему оптимистично настроены в отношении перспектив. Хотя и были случаи роста доходности, эти увеличения в целом не были чрезмерно выраженными.
Мировая инфляция постепенно снижается, соответственно, ведущие Центробанки имеют возможность понижать ставки, давая возможность заемщикам (как корпоративным, так и госсектору) привлекать капитал на более выгодных условиях.
Таким образом, могут пострадать лишь отдельные страны с низким кредитным рейтингом, которые имеют значительные внешний долг и имеют мало возможностей его рефинансировать на приемлемых условиях: Сенегал, Судан, Венесуэла, Суринам, Панама. Однако даже в случае негативного сценария долговой кризис в этих странах вряд ли перерастет в системный.
Есть страны с высокими показателями внешнего долга по отношению к ВВП по состоянию на начало 2024 года, такие как Мальта - 962%, Кипр - 547%. и Гонконг - 482%. Преимущественно это небольшие государства – офшоры, имеющие доступ к мировым рынкам капитала.
Отметим, что по данным Банка России на 1 октября 2024 года внешний долг России в очередной раз снизился и составляет незначительные 293 млрд долларов, или менее 15% от ВВП. Пиковые значения внешнего долга России приходились на 2014 год - 732 млрд долларов.
В случае непредвиденных обстоятельств ("черного лебедя") системный долговой кризис приведет к снижению роста мирового ВВП с прогнозируемых 3,2% до 2%, бегству капитала из пострадавших стран в сторону стран, безопасных для сохранения капитала.
Также, как показывает опыт предыдущих мировых кризисов, изначально возможен рост цен на реальные активы (золото, нефть и т.д.). Хотя в дальнейшем в случае негативного влияния системного долгового кризиса на реальную экономику цены на сырьевые товары все же будут снижаться.
Также в странах, пострадавших от долгового кризиса, будут в той или иной мере снижаться социальные расходы, а также траты на инфраструктурные, социальные и зеленые проекты.
Как итог – системный долговой кризис, вероятность которого не столь велика в настоящий момент, увеличит диспропорции в мировой экономике, приведет к снижению товарооборота и ухудшит положение бедных слоев населения.
В условиях глобального долгового кризиса победителями могут стать страны, имеющие диверсифицированную экономику, которые обеспечат стабильную работу финансовой системы и благоприятные условия для инвесторов.
Автор - доцент кафедры Банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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