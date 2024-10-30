https://1prime.ru/20241030/krizis-852430437.html

Больше ему не съесть. Эти страны близки к кризису, как никто другой

Больше ему не съесть. Эти страны близки к кризису, как никто другой - 30.10.2024, ПРАЙМ

Больше ему не съесть. Эти страны близки к кризису, как никто другой

К каким последствиям для мировой экономики приведет системный долговой кризис? Начнем с того, что он может иметь разные интерпретации и варианты реализации. Это | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T08:00+0300

2024-10-30T08:00+0300

2024-10-30T08:00+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. К каким последствиям для мировой экономики приведет системный долговой кризис? Начнем с того, что он может иметь разные интерпретации и варианты реализации. Это может быть кризис как госдолга крупной страны или группы стран, так и кризис частного долга. Также кризис может произойти преимущественно в странах с развитой экономикой, но и развивающиеся от него не застрахованы.Последствия для мировой экономики могут быть различными в зависимости от масштабов кризиса. В целом вероятность наступления масштабного мирового долгового кризиса в 2025 году незначительна. Несмотря на значительный рост государственного долга после пандемии, правительства в основном сохранили доверие инвесторов.В то время как госдолг близок к историческим максимумам и по прогнозам будет расти дальше или в лучшем случае стабилизируется в основных экономиках, финансовые рынки по-прежнему оптимистично настроены в отношении перспектив. Хотя и были случаи роста доходности, эти увеличения в целом не были чрезмерно выраженными.Мировая инфляция постепенно снижается, соответственно, ведущие Центробанки имеют возможность понижать ставки, давая возможность заемщикам (как корпоративным, так и госсектору) привлекать капитал на более выгодных условиях.Таким образом, могут пострадать лишь отдельные страны с низким кредитным рейтингом, которые имеют значительные внешний долг и имеют мало возможностей его рефинансировать на приемлемых условиях: Сенегал, Судан, Венесуэла, Суринам, Панама. Однако даже в случае негативного сценария долговой кризис в этих странах вряд ли перерастет в системный.Есть страны с высокими показателями внешнего долга по отношению к ВВП по состоянию на начало 2024 года, такие как Мальта - 962%, Кипр - 547%. и Гонконг - 482%. Преимущественно это небольшие государства – офшоры, имеющие доступ к мировым рынкам капитала.Отметим, что по данным Банка России на 1 октября 2024 года внешний долг России в очередной раз снизился и составляет незначительные 293 млрд долларов, или менее 15% от ВВП. Пиковые значения внешнего долга России приходились на 2014 год - 732 млрд долларов.В случае непредвиденных обстоятельств ("черного лебедя") системный долговой кризис приведет к снижению роста мирового ВВП с прогнозируемых 3,2% до 2%, бегству капитала из пострадавших стран в сторону стран, безопасных для сохранения капитала.Также, как показывает опыт предыдущих мировых кризисов, изначально возможен рост цен на реальные активы (золото, нефть и т.д.). Хотя в дальнейшем в случае негативного влияния системного долгового кризиса на реальную экономику цены на сырьевые товары все же будут снижаться.Также в странах, пострадавших от долгового кризиса, будут в той или иной мере снижаться социальные расходы, а также траты на инфраструктурные, социальные и зеленые проекты.Как итог – системный долговой кризис, вероятность которого не столь велика в настоящий момент, увеличит диспропорции в мировой экономике, приведет к снижению товарооборота и ухудшит положение бедных слоев населения.В условиях глобального долгового кризиса победителями могут стать страны, имеющие диверсифицированную экономику, которые обеспечат стабильную работу финансовой системы и благоприятные условия для инвесторов.Автор - доцент кафедры Банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов

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Олег Акимов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/19/852429552_0:107:899:1006_100x100_80_0_0_45f4ffc55a17781ac7bec07af2622eb0.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Акимов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/19/852429552_0:107:899:1006_100x100_80_0_0_45f4ffc55a17781ac7bec07af2622eb0.jpg

мнения аналитиков