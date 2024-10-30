https://1prime.ru/20241030/lavrov-852503255.html
Лавров заявил о бесперспективности планов разобщить Русский мир
Лавров заявил о бесперспективности планов разобщить Русский мир - 30.10.2024, ПРАЙМ
Лавров заявил о бесперспективности планов разобщить Русский мир
Планы, направленные на то, чтобы разобщить Русский мир, являются бесперспективными вне зависимости от того, кто их вынашивает, заявил министр иностранных дел... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T11:31+0300
2024-10-30T11:31+0300
2024-10-30T11:31+0300
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_d7322731b23f2e2d73aaf48613cd363f.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Планы, направленные на то, чтобы разобщить Русский мир, являются бесперспективными вне зависимости от того, кто их вынашивает, заявил министр иностранных дел Росси Сергей Лавров на открытии VIII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом."Ситуация в мире сказывается и на нашей с вами работе", - отметил он. В качестве примера он указал на то, что традиционные советы, которые организовывают соотечественников и другие объединения, сталкиваются в недружественных странах с серьезным давлением. Отмечаются проявления русофобии, а также иных видов дискриминации. Встречаются попытки "отменить российскую культуру и русский язык из общественной и даже повседневной жизни". Также недоброжелатели пытаются расколоть мировое православие, подчеркнул ЛавровПри этом глава российской дипломатии выразил уверенность в тщетности попыток разобщить представителей Русского мира. "Представительный состав участников нынешнего конгресса наглядно демонстрирует, что намерения разобщить Русский мир, кто бы их ни вынашивал, абсолютно бесперспективны", - заявил Лавров.
https://1prime.ru/20241027/kampaniya-852456166.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_35233756faba263a2e532f2a9a90dc37.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров
Лавров заявил о бесперспективности планов разобщить Русский мир
Лавров заявил, что любые попытки разобщить Русский мир бесперспективны
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Планы, направленные на то, чтобы разобщить Русский мир, являются бесперспективными вне зависимости от того, кто их вынашивает, заявил министр иностранных дел Росси Сергей Лавров на открытии VIII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.
"Ситуация в мире сказывается и на нашей с вами работе", - отметил он. В качестве примера он указал на то, что традиционные советы, которые организовывают соотечественников и другие объединения, сталкиваются в недружественных странах с серьезным давлением. Отмечаются проявления русофобии, а также иных видов дискриминации. Встречаются попытки "отменить российскую культуру и русский язык из общественной и даже повседневной жизни". Также недоброжелатели пытаются расколоть мировое православие, подчеркнул Лавров
При этом глава российской дипломатии выразил уверенность в тщетности попыток разобщить представителей Русского мира.
"Представительный состав участников нынешнего конгресса наглядно демонстрирует, что намерения разобщить Русский мир, кто бы их ни вынашивал, абсолютно бесперспективны", - заявил Лавров.
Лавров назвал угрозы Трампа ударить по Москве частью предвыборной кампании