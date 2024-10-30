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Лавров заявил о бесперспективности планов разобщить Русский мир - 30.10.2024, ПРАЙМ
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Лавров заявил о бесперспективности планов разобщить Русский мир
Лавров заявил о бесперспективности планов разобщить Русский мир - 30.10.2024, ПРАЙМ
Лавров заявил о бесперспективности планов разобщить Русский мир
Планы, направленные на то, чтобы разобщить Русский мир, являются бесперспективными вне зависимости от того, кто их вынашивает, заявил министр иностранных дел... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T11:31+0300
2024-10-30T11:31+0300
сергей лавров
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Планы, направленные на то, чтобы разобщить Русский мир, являются бесперспективными вне зависимости от того, кто их вынашивает, заявил министр иностранных дел Росси Сергей Лавров на открытии VIII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом."Ситуация в мире сказывается и на нашей с вами работе", - отметил он. В качестве примера он указал на то, что традиционные советы, которые организовывают соотечественников и другие объединения, сталкиваются в недружественных странах с серьезным давлением. Отмечаются проявления русофобии, а также иных видов дискриминации. Встречаются попытки "отменить российскую культуру и русский язык из общественной и даже повседневной жизни". Также недоброжелатели пытаются расколоть мировое православие, подчеркнул ЛавровПри этом глава российской дипломатии выразил уверенность в тщетности попыток разобщить представителей Русского мира. "Представительный состав участников нынешнего конгресса наглядно демонстрирует, что намерения разобщить Русский мир, кто бы их ни вынашивал, абсолютно бесперспективны", - заявил Лавров.
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сергей лавров
Сергей Лавров
11:31 30.10.2024
 
Лавров заявил о бесперспективности планов разобщить Русский мир

Лавров заявил, что любые попытки разобщить Русский мир бесперспективны

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Планы, направленные на то, чтобы разобщить Русский мир, являются бесперспективными вне зависимости от того, кто их вынашивает, заявил министр иностранных дел Росси Сергей Лавров на открытии VIII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.
"Ситуация в мире сказывается и на нашей с вами работе", - отметил он. В качестве примера он указал на то, что традиционные советы, которые организовывают соотечественников и другие объединения, сталкиваются в недружественных странах с серьезным давлением. Отмечаются проявления русофобии, а также иных видов дискриминации. Встречаются попытки "отменить российскую культуру и русский язык из общественной и даже повседневной жизни". Также недоброжелатели пытаются расколоть мировое православие, подчеркнул Лавров
При этом глава российской дипломатии выразил уверенность в тщетности попыток разобщить представителей Русского мира.
"Представительный состав участников нынешнего конгресса наглядно демонстрирует, что намерения разобщить Русский мир, кто бы их ни вынашивал, абсолютно бесперспективны", - заявил Лавров.
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