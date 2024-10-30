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Сливочное масло продолжает дорожать

Сливочное масло продолжает дорожать - 30.10.2024, ПРАЙМ

Сливочное масло продолжает дорожать

Цены на сливочное масло в России за неделю с 22 по 28 октября выросли на 1,9%, следует из материалов Росстата. | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T19:31+0300

2024-10-30T19:31+0300

2024-10-30T19:31+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Цены на сливочное масло в России за неделю с 22 по 28 октября выросли на 1,9%, следует из материалов Росстата. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на прошлой неделе дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или Союзмолоко об остановке или сокращении его выпуска. "За период с 22 по 28 октября 2024 г. цены изменились: на масло сливочное +1,9%, рыбу мороженую +0,9%, молоко стерилизованное, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, масло подсолнечное +0,7%, яйца куриные, консервы овощные для детского питания и чай черный +0,6%, молоко пастеризованное, маргарин и пшено +0,5%, баранину, консервы мясные для детского питания, хлеб пшеничный, печенье и творог +0,4%", - говорится в материалах Росстата. Свинина, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, гречневая крупа, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,3%; говядина, вареные колбасы, сахар-песок, поваренная соль, пшеничная мука, рис и вермишель - на 0,2%; ржаной хлеб, макаронные изделия, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%. По данным Росстата, с 22 по 28 октября цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,7%. В том числе репчатый лук подорожал на 4,3%, помидоры - на 3,8%, огурцы - на 3,7%, картофель - на 3,1%, свекла столовая - на 2,5%, белокочанная капуста - на 1,5%, бананы - на 1,3%. Снизились цены на яблоки и морковь - на 1% и 0,6% соответственно. Мясо кур подешевело на 0,2%.

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росстат, масло, цены