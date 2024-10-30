https://1prime.ru/20241030/maslo-852514587.html
Сливочное масло продолжает дорожать
Сливочное масло продолжает дорожать - 30.10.2024, ПРАЙМ
Сливочное масло продолжает дорожать
Цены на сливочное масло в России за неделю с 22 по 28 октября выросли на 1,9%, следует из материалов Росстата. | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T19:31+0300
2024-10-30T19:31+0300
2024-10-30T19:31+0300
экономика
росстат
масло
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/82673/93/826739379_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_c72bd5aff7b5156ada4430c82e68660d.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Цены на сливочное масло в России за неделю с 22 по 28 октября выросли на 1,9%, следует из материалов Росстата. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на прошлой неделе дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или Союзмолоко об остановке или сокращении его выпуска. "За период с 22 по 28 октября 2024 г. цены изменились: на масло сливочное +1,9%, рыбу мороженую +0,9%, молоко стерилизованное, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, масло подсолнечное +0,7%, яйца куриные, консервы овощные для детского питания и чай черный +0,6%, молоко пастеризованное, маргарин и пшено +0,5%, баранину, консервы мясные для детского питания, хлеб пшеничный, печенье и творог +0,4%", - говорится в материалах Росстата. Свинина, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, гречневая крупа, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,3%; говядина, вареные колбасы, сахар-песок, поваренная соль, пшеничная мука, рис и вермишель - на 0,2%; ржаной хлеб, макаронные изделия, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%. По данным Росстата, с 22 по 28 октября цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,7%. В том числе репчатый лук подорожал на 4,3%, помидоры - на 3,8%, огурцы - на 3,7%, картофель - на 3,1%, свекла столовая - на 2,5%, белокочанная капуста - на 1,5%, бананы - на 1,3%. Снизились цены на яблоки и морковь - на 1% и 0,6% соответственно. Мясо кур подешевело на 0,2%.
https://1prime.ru/20241029/maslo-852488159.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82673/93/826739379_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_4c822e2658dc9c53beac76959e55f16e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росстат, масло, цены
Экономика, Росстат, масло, цены
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Цены на сливочное масло в России за неделю с 22 по 28 октября выросли на 1,9%, следует из материалов Росстата.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на прошлой неделе дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или Союзмолоко об остановке или сокращении его выпуска.
"За период с 22 по 28 октября 2024 г. цены изменились: на масло сливочное +1,9%, рыбу мороженую +0,9%, молоко стерилизованное, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, масло подсолнечное +0,7%, яйца куриные, консервы овощные для детского питания и чай черный +0,6%, молоко пастеризованное, маргарин и пшено +0,5%, баранину, консервы мясные для детского питания, хлеб пшеничный, печенье и творог +0,4%", - говорится в материалах Росстата.
Свинина, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, гречневая крупа, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,3%; говядина, вареные колбасы, сахар-песок, поваренная соль, пшеничная мука, рис и вермишель - на 0,2%; ржаной хлеб, макаронные изделия, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%.
Статистики рассчитали темпы подорожания сливочного масла в Москве
По данным Росстата, с 22 по 28 октября цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,7%. В том числе репчатый лук подорожал на 4,3%, помидоры - на 3,8%, огурцы - на 3,7%, картофель - на 3,1%, свекла столовая - на 2,5%, белокочанная капуста - на 1,5%, бананы - на 1,3%.
Снизились цены на яблоки и морковь - на 1% и 0,6% соответственно. Мясо кур подешевело на 0,2%.