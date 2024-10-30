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Турция начала экспортировать сливочное масло в Россию

Турция начала экспортировать сливочное масло в Россию - 30.10.2024, ПРАЙМ

Турция начала экспортировать сливочное масло в Россию

Турция начала экспортировать сливочное масло в Россию 27 октября, к 29 октября уже импортировано 20 тонн продукции, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. | 30.10.2024, ПРАЙМ

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турция

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Турция начала экспортировать сливочное масло в Россию 27 октября, к 29 октября уже импортировано 20 тонн продукции, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. "Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года. По данным ФГИС "ВетИС" по состоянию на 29 октября, из Турции в Россию ввезено 20 тонн сливочного масла", - говорится в сообщении. Раннее сообщалось, что министерством сельского хозяйства России реализуются меры, направленные на увеличение поставок сливочного масла из-за рубежа. Так, для импорта уже были открыты поставки сливочного масла из Индии и Ирана, которые являются крупными экспортерами этой продукции. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на прошлой неделе дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска.

https://1prime.ru/20241030/slivochnoe-maslo-852502310.html

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турция, масло, россия