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В МИД пообещали ответить на задержание журналистов из РФ в аэропорту США - 30.10.2024, ПРАЙМ
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В МИД пообещали ответить на задержание журналистов из РФ в аэропорту США
В МИД пообещали ответить на задержание журналистов из РФ в аэропорту США - 30.10.2024, ПРАЙМ
В МИД пообещали ответить на задержание журналистов из РФ в аэропорту США
Россия не оставит без ответа задержание российских журналистов в американском аэропорту. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова. | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T11:18+0300
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россия
сша
сми
мария захарова
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия не оставит без ответа задержание российских журналистов в американском аэропорту. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова."Без надлежащей реакции с нашей стороны произвол американских властей не останется", - отметила она в заявлении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.Кроме того, Захарова упомянула, что Москва расценивает инцидент как очередное грубое нарушение Вашингтоном своих обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма СМИ. По ее словам, в условиях того, что журналисты заранее получили разрешение на реализацию своей деятельности, эта акция США является показательной.Захарова подчеркнула, что такие действия в полной мере укладываются в логику объявленной действующей администрацией глобальной кампании против российских СМИ и журналистов, напрямую противоречащей не только международным обязательствам США, но и положениям собственной конституции.Ранее сообщалось, что американское руководство не уведомило посольство России в Вашингтоне о том, что в аэропорту страны были задержаны российские журналисты, которые поехали в США для освещения грядущих президентских выборов.
https://1prime.ru/20241030/vybory-v-ssha-852501671.html
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россия, сша, сми, мария захарова
РОССИЯ, США, СМИ, Мария Захарова
11:18 30.10.2024 (обновлено: 11:26 30.10.2024)
 
В МИД пообещали ответить на задержание журналистов из РФ в аэропорту США

В МИД пообещали отреагировать на задержание журналистов в аэропорту США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия не оставит без ответа задержание российских журналистов в американском аэропорту. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.
"Без надлежащей реакции с нашей стороны произвол американских властей не останется", - отметила она в заявлении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, Захарова упомянула, что Москва расценивает инцидент как очередное грубое нарушение Вашингтоном своих обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма СМИ. По ее словам, в условиях того, что журналисты заранее получили разрешение на реализацию своей деятельности, эта акция США является показательной.
Захарова подчеркнула, что такие действия в полной мере укладываются в логику объявленной действующей администрацией глобальной кампании против российских СМИ и журналистов, напрямую противоречащей не только международным обязательствам США, но и положениям собственной конституции.
Ранее сообщалось, что американское руководство не уведомило посольство России в Вашингтоне о том, что в аэропорту страны были задержаны российские журналисты, которые поехали в США для освещения грядущих президентских выборов.
Вашингтон, США
Washington Post потеряла уже 10% подписчиков после решения по выборам
10:18
 
РОССИЯСШАСМИМария Захарова
 
 
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