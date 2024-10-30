https://1prime.ru/20241030/mirshaymer-852506064.html
Однополярный мир ушел. Американский профессор рассказал о возможном будущем
Однополярный мир ушел. Американский профессор рассказал о возможном будущем - 30.10.2024, ПРАЙМ
Однополярный мир ушел. Американский профессор рассказал о возможном будущем
Международная обстановка существенно изменилась за последние 20 лет — мир перешел от однополярного к многополярному состоянию, отметил в интервью китайскому... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T12:49+0300
2024-10-30T12:49+0300
2024-10-30T12:49+0300
сша
китай
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многополярный мир
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Международная обстановка существенно изменилась за последние 20 лет — мир перешел от однополярного к многополярному состоянию, отметил в интервью китайскому изданию Global Times профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.Ученый посетил Китай в октябре 2024 года. Он прочитал лекции в нескольких университетах и провел дебаты на тему мирового порядка и китайско-американских отношений с директором Института международных исследований Цинхуанского университета Янь Сюэтуном.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению Миршаймера, китайско-американские отношения стали более конфликтными. Профессор обеспокоен возможностью перерастания соперничества в войну.Говоря об украинском кризисе, Миршаймер обвинил США в начале боевых действий. Он считает, что США должны были действовать иначе, чтобы предотвратить конфликт.Также Миршаймер обеспокоен конфликтами на Ближнем Востоке и возможностью втягивания США и России в войну. Он считает, что США должны были способствовать признанию Палестины Израилем.Говоря о новых технологиях и их влиянии, в частности, об искусственном интеллекте, Миршаймер не верит, что ИИ изменит "трагедию политики великих держав". Он считает, что ИИ не решит проблему отсутствия высшей инстанции в международной системе.Миршаймер утверждает, что соперничество между Китаем и США неизбежно. При этом он подчеркивает, что это не вина Вашингтона, а следствие международной политики. Упоминая знаковый визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в 2022 году, Миршаймер охарактеризовал его как неразумный шаг. Он подчеркнул, что тайваньский вопрос остается чрезвычайно опасной ситуацией.По мнению профессора, Тайвань важен для Китая и США, однако сейчас война из-за Тайваня маловероятна.Будущее китайско-американских отношений Миршаймер охарактеризовал как напряженное соперничество в сфере безопасности. По его мнению, США привязаны к Украине и Ближнему Востоку, что ослабляет соперничество в Восточной Азии.По мнению ученого, в ближайшие десятилетия ожидаются серьезные кризисы, но есть надежда на их дипломатическое разрешение.Говоря о политике великих держав, профессор отметил ее "трагичность". При этом он выразил надежду на гармоничные отношения между США и Китаем в ближайшие пять лет.При этом Миршаймер указал, что США не могут допустить превращения Китая в равную державу. Он выступает контакты с Пекином, несмотря на различия в подходах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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сша, китай, россия, многополярный мир
США, КИТАЙ, РОССИЯ, многополярный мир
Однополярный мир ушел. Американский профессор рассказал о возможном будущем
Профессор Миршаймер: США несут ответственность за начало конфликта на Украине
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ.
Международная обстановка существенно изменилась за последние 20 лет — мир перешел от однополярного к многополярному состоянию, отметил в интервью китайскому изданию Global Times
профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Ученый посетил Китай в октябре 2024 года. Он прочитал лекции в нескольких университетах и провел дебаты на тему мирового порядка и китайско-американских отношений с директором Института международных исследований Цинхуанского университета Янь Сюэтуном.
По мнению Миршаймера, китайско-американские отношения стали более конфликтными. Профессор обеспокоен возможностью перерастания соперничества в войну.
Ключевой регион. Возникла новая арена борьбы между США и Китаем
Говоря об украинском кризисе, Миршаймер обвинил США в начале боевых действий. Он считает, что США должны были действовать иначе, чтобы предотвратить конфликт.
Также Миршаймер обеспокоен конфликтами на Ближнем Востоке и возможностью втягивания США и России в войну. Он считает, что США должны были способствовать признанию Палестины Израилем.
Говоря о новых технологиях и их влиянии, в частности, об искусственном интеллекте, Миршаймер не верит, что ИИ изменит "трагедию политики великих держав". Он считает, что ИИ не решит проблему отсутствия высшей инстанции в международной системе.
Миршаймер утверждает, что соперничество между Китаем и США неизбежно. При этом он подчеркивает, что это не вина Вашингтона, а следствие международной политики. Упоминая знаковый визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в 2022 году, Миршаймер охарактеризовал его как неразумный шаг. Он подчеркнул, что тайваньский вопрос остается чрезвычайно опасной ситуацией.
По мнению профессора, Тайвань важен для Китая и США, однако сейчас война из-за Тайваня маловероятна.
Будущее китайско-американских отношений Миршаймер охарактеризовал как напряженное соперничество в сфере безопасности. По его мнению, США привязаны к Украине и Ближнему Востоку, что ослабляет соперничество в Восточной Азии.
По мнению ученого, в ближайшие десятилетия ожидаются серьезные кризисы, но есть надежда на их дипломатическое разрешение.
Говоря о политике великих держав, профессор отметил ее "трагичность". При этом он выразил надежду на гармоничные отношения между США и Китаем в ближайшие пять лет.
При этом Миршаймер указал, что США не могут допустить превращения Китая в равную державу. Он выступает контакты с Пекином, несмотря на различия в подходах.