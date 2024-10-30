https://1prime.ru/20241030/mobirzha-852503523.html
Мосбиржа заявила о росте доли розничных инвесторов на рынке облигаций
Мосбиржа заявила о росте доли розничных инвесторов на рынке облигаций - 30.10.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа заявила о росте доли розничных инвесторов на рынке облигаций
Розничные инвесторы за десять месяцев 2024 года нарастили свою долю на рынке корпоративных облигаций до 15%, рассказал директор департамента долгового рынка... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T11:47+0300
2024-10-30T11:47+0300
2024-10-30T11:47+0300
россия
мосбиржа
рынок облигаций
розничные инвесторы
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Розничные инвесторы за десять месяцев 2024 года нарастили свою долю на рынке корпоративных облигаций до 15%, рассказал директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков. "Безусловно, основными покупателями являются банки, хотя в практике первичного рынка мы видим определенные изменения. Банки уже с большим трудом аллоцируют свои портфели в приходящие все новые и новые размещения, поэтому возникают явления, которые вызывают определенный профессиональный интерес", - сказал Шевеленков, выступая на форуме "Будущее облигационного рынка". "Розничный инвестор у нас действительно корпоративные облигации стал потреблять. На графике мы показали не привлечения в первый день размещения, а посчитали нетто-операции - здесь и первичка, и вторичка, грубо говоря, сколько и кто вкладывает в облигации", - продолжил он. Согласно презентации Московской биржи, доля розничных инвесторов в качестве нетто-покупателей на первичном и вторичном рынке корпоративных облигаций за десять месяцев 2024 года выросла до 15% против 13% в 2023 году. Доля банков и финансовых институтов сократилась до 57% с 60% в 2023 году, доля доверительного управления выросла до 27% с 25%, доля корпораций увеличилась с 1% до 2%. Объем размещений корпоративных облигаций с начала года вырос на 22% в годовом выражении и превысил 4 триллиона рублей (без учета однодневных и краткосрочных выпусков). При этом доля бумаг с плавающим купоном выросла до 56% с 30% за аналогичный период прошлого года.
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россия, мосбиржа, рынок облигаций, розничные инвесторы
РОССИЯ, Мосбиржа, рынок облигаций, розничные инвесторы
Мосбиржа заявила о росте доли розничных инвесторов на рынке облигаций
Мосбиржа: розничные инвесторы РФ нарастили долю на рынке корпоративных облигаций
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Розничные инвесторы за десять месяцев 2024 года нарастили свою долю на рынке корпоративных облигаций до 15%, рассказал директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков.
"Безусловно, основными покупателями являются банки, хотя в практике первичного рынка мы видим определенные изменения. Банки уже с большим трудом аллоцируют свои портфели в приходящие все новые и новые размещения, поэтому возникают явления, которые вызывают определенный профессиональный интерес", - сказал Шевеленков, выступая на форуме "Будущее облигационного рынка".
"Розничный инвестор у нас действительно корпоративные облигации стал потреблять. На графике мы показали не привлечения в первый день размещения, а посчитали нетто-операции - здесь и первичка, и вторичка, грубо говоря, сколько и кто вкладывает в облигации", - продолжил он.
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Согласно презентации Московской биржи, доля розничных инвесторов в качестве нетто-покупателей на первичном и вторичном рынке корпоративных облигаций за десять месяцев 2024 года выросла до 15% против 13% в 2023 году.
Доля банков и финансовых институтов сократилась до 57% с 60% в 2023 году, доля доверительного управления выросла до 27% с 25%, доля корпораций увеличилась с 1% до 2%.
Объем размещений корпоративных облигаций с начала года вырос на 22% в годовом выражении и превысил 4 триллиона рублей (без учета однодневных и краткосрочных выпусков). При этом доля бумаг с плавающим купоном выросла до 56% с 30% за аналогичный период прошлого года.