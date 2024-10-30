https://1prime.ru/20241030/moldaviya-852506387.html

Катастрофа. Молдавию предупредили, чем грозит ей отказ от нейтралитета

Катастрофа. Молдавию предупредили, чем грозит ей отказ от нейтралитета - 30.10.2024, ПРАЙМ

Катастрофа. Молдавию предупредили, чем грозит ей отказ от нейтралитета

Запад продолжает свои грязные игры в Молдавии, разделяя страну на сторонников ЕС и приверженцев России, пишет чешское издание Časopis argument. | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T13:02+0300

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2024-10-30T13:02+0300

молдавия

ес

майя санду

румыния

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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Запад продолжает свои грязные игры в Молдавии, разделяя страну на сторонников ЕС и приверженцев России, пишет чешское издание Časopis argument.Как отмечает автор, конституционный нейтралитет сглаживает этот раскол, но может быть нарушен.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа прошедших недавно выборах действующий президент Майя Санду получила 42% голосов, но не победила в первом туре. Во втором туре у Санду есть шанс проиграть кандидату от оппозиции Александру Стояногло.При этом референдум о поправках в конституцию, касающихся перспектив интеграции с Евросоюзом, не прошел так, как ожидалось, что свидетельствует о расколе в обществе.Россия, как утверждается, пытается оградить молдаван от европейской ориентации, но её влияние не так велико, как у Запада. Он активно финансирует Молдавию, обещая в ближайшие годы выделить Кишиневу 1,8 миллиардов евро. Молдаване, проживающие за рубежом, поддерживают прозападные настроения.Главным опорным пунктом США в регионе Черного моря стала Румыния. Молдавский язык схож с румынским, что способствует прозападной ориентации. Более миллиона молдаван, включая президента и премьер-министра, имеют румынское гражданство.В Молдавии насчитывается более десяти тысяч неправительственных организаций, поддерживаемых Западом. Глава молдавских спецслужб Александр Мустяцэ работал в фонде Сороса* и местном отделении НАТО.Североатлантический альянс проводит учения в Молдавии и поставляет оружие Украине.Отмечается, что Запад ослабляет молдавский нейтралитет, предлагая добавить статью о вступлении в ЕС. Несмотря на усилия, результат выборов неубедительный, и отказ от нейтралитета может быть неразумным шагом.По мнению автора, Молдавия должна сохранять нейтралитет для поддержания качественных отношений с обоими субъектами.* Основанная Джорджем Соросом сеть фондов "Открытое общество" включена Минюстом РФ в перечень организацией, чья деятельность нежелательна на территории РоссииПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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молдавия, ес, майя санду, румыния