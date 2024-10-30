https://1prime.ru/20241030/perevozki-852512462.html

Путин поручил контролировать вывоз контейнеров из портов Дальнего Востока

Путин поручил контролировать вывоз контейнеров из портов Дальнего Востока - 30.10.2024, ПРАЙМ

Путин поручил контролировать вывоз контейнеров из портов Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Роману Старовойту постоянно держать на контроле ситуацию с вывозом контейнеров из портов Дальнего | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T17:56+0300

2024-10-30T17:56+0300

2024-10-30T18:14+0300

контейнеры

порт владивостока

морской порт

порт находка

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Роману Старовойту постоянно держать на контроле ситуацию с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока. "Надо обязательно держать под контролем, потому что накапливать их там не нужно. Сами все понимаете. Надеюсь, что со всеми службами, предприятиями и РЖД (все в порядке - ред.). Надо просто не допускать такой перегрузки", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства. В свою очередь, министр заверил, что морские терминалы Дальнего Востока России на сегодня загружены на 79% от проектной мощности, тыловые - на 59%, при этом загрузки более 100% нет нигде.Экстремальная загрузка мощностей наблюдалась осенью 2022 года. Тогда в ходе совещания с Путиным экс-министр транспорта РФ Виталий Савельев предложил увеличить число контейнерных поездов в дальневосточном направлении на три пары в сутки до конца года. При этом следует снизить перевозки угля, добавил он. Эта мера впоследствии была реализована.

https://1prime.ru/20241017/dolg-852217165.html

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контейнеры, порт владивостока, морской порт, порт находка