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Путин поручил контролировать вывоз контейнеров из портов Дальнего Востока - 30.10.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил контролировать вывоз контейнеров из портов Дальнего Востока
Путин поручил контролировать вывоз контейнеров из портов Дальнего Востока - 30.10.2024, ПРАЙМ
Путин поручил контролировать вывоз контейнеров из портов Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Роману Старовойту постоянно держать на контроле ситуацию с вывозом контейнеров из портов Дальнего | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T17:56+0300
2024-10-30T18:14+0300
контейнеры
порт владивостока
морской порт
порт находка
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Роману Старовойту постоянно держать на контроле ситуацию с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока. "Надо обязательно держать под контролем, потому что накапливать их там не нужно. Сами все понимаете. Надеюсь, что со всеми службами, предприятиями и РЖД (все в порядке - ред.). Надо просто не допускать такой перегрузки", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства. В свою очередь, министр заверил, что морские терминалы Дальнего Востока России на сегодня загружены на 79% от проектной мощности, тыловые - на 59%, при этом загрузки более 100% нет нигде.Экстремальная загрузка мощностей наблюдалась осенью 2022 года. Тогда в ходе совещания с Путиным экс-министр транспорта РФ Виталий Савельев предложил увеличить число контейнерных поездов в дальневосточном направлении на три пары в сутки до конца года. При этом следует снизить перевозки угля, добавил он. Эта мера впоследствии была реализована.
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контейнеры, порт владивостока, морской порт, порт находка
Контейнеры, порт Владивостока, морской порт, порт Находка
17:56 30.10.2024 (обновлено: 18:14 30.10.2024)
 
Путин поручил контролировать вывоз контейнеров из портов Дальнего Востока

Путин поручил Старовойту контролировать вывоз контейнеров из портов Дальнего Востока

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПорт Владивостока
Порт Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Роману Старовойту постоянно держать на контроле ситуацию с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока.
"Надо обязательно держать под контролем, потому что накапливать их там не нужно. Сами все понимаете. Надеюсь, что со всеми службами, предприятиями и РЖД (все в порядке - ред.). Надо просто не допускать такой перегрузки", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства.
В свою очередь, министр заверил, что морские терминалы Дальнего Востока России на сегодня загружены на 79% от проектной мощности, тыловые - на 59%, при этом загрузки более 100% нет нигде.
Экстремальная загрузка мощностей наблюдалась осенью 2022 года. Тогда в ходе совещания с Путиным экс-министр транспорта РФ Виталий Савельев предложил увеличить число контейнерных поездов в дальневосточном направлении на три пары в сутки до конца года. При этом следует снизить перевозки угля, добавил он. Эта мера впоследствии была реализована.
Регионы России. Приморский край - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
Иностранное судно задержано в порту Находки из-за долгов российским морякам
17 октября, 05:29
 
Контейнерыпорт Владивостокаморской портпорт Находка
 
 
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