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Путин поручил контролировать вывоз контейнеров из портов Дальнего Востока
Путин поручил контролировать вывоз контейнеров из портов Дальнего Востока - 30.10.2024, ПРАЙМ
Путин поручил контролировать вывоз контейнеров из портов Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Роману Старовойту постоянно держать на контроле ситуацию с вывозом контейнеров из портов Дальнего | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T17:56+0300
2024-10-30T17:56+0300
2024-10-30T18:14+0300
контейнеры
порт владивостока
морской порт
порт находка
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Роману Старовойту постоянно держать на контроле ситуацию с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока. "Надо обязательно держать под контролем, потому что накапливать их там не нужно. Сами все понимаете. Надеюсь, что со всеми службами, предприятиями и РЖД (все в порядке - ред.). Надо просто не допускать такой перегрузки", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства. В свою очередь, министр заверил, что морские терминалы Дальнего Востока России на сегодня загружены на 79% от проектной мощности, тыловые - на 59%, при этом загрузки более 100% нет нигде.Экстремальная загрузка мощностей наблюдалась осенью 2022 года. Тогда в ходе совещания с Путиным экс-министр транспорта РФ Виталий Савельев предложил увеличить число контейнерных поездов в дальневосточном направлении на три пары в сутки до конца года. При этом следует снизить перевозки угля, добавил он. Эта мера впоследствии была реализована.
https://1prime.ru/20241017/dolg-852217165.html
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контейнеры, порт владивостока, морской порт, порт находка
Контейнеры, порт Владивостока, морской порт, порт Находка
Путин поручил контролировать вывоз контейнеров из портов Дальнего Востока
Путин поручил Старовойту контролировать вывоз контейнеров из портов Дальнего Востока
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Роману Старовойту постоянно держать на контроле ситуацию с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока.
"Надо обязательно держать под контролем, потому что накапливать их там не нужно. Сами все понимаете. Надеюсь, что со всеми службами, предприятиями и РЖД (все в порядке - ред.). Надо просто не допускать такой перегрузки", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства.
В свою очередь, министр заверил, что морские терминалы Дальнего Востока России на сегодня загружены на 79% от проектной мощности, тыловые - на 59%, при этом загрузки более 100% нет нигде.
Экстремальная загрузка мощностей наблюдалась осенью 2022 года. Тогда в ходе совещания с Путиным экс-министр транспорта РФ Виталий Савельев предложил увеличить число контейнерных поездов в дальневосточном направлении на три пары в сутки до конца года. При этом следует снизить перевозки угля, добавил он. Эта мера впоследствии была реализована.
Иностранное судно задержано в порту Находки из-за долгов российским морякам