https://1prime.ru/20241030/peskov-852506253.html
Песков назвал вбросом сообщение о переговорах России с Украиной
Песков назвал вбросом сообщение о переговорах России с Украиной - 30.10.2024, ПРАЙМ
Песков назвал вбросом сообщение о переговорах России с Украиной
На текущий момент циркулирует очень много вбросов, который очень далеки от реальности, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T12:53+0300
2024-10-30T12:53+0300
2024-10-30T13:08+0300
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. На текущий момент циркулирует очень много вбросов, который очень далеки от реальности, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Таким образом он прокомментировал статью Financial Times о якобы начале переговоров между Россией и Украиной о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.Пресс-секретарь российского президента заметил, что многие, даже самые авторитетные СМИ, не гнушаются публикацией этой дезинформации. Кроме того, Песков подчеркнул, что украинские войска должны оставить российские территории. Он напомнил, что именно с такой мирной инициативой летом выступил глава российского государства Владимир Путин.Ранее издание Financial Times написало, что Киев стремиться начать мирные переговоры с Москвой при посредничестве Катара. Переговоры будут включать в себя прекращение атак на энергетические объекты.
https://1prime.ru/20241023/peskov-852368003.html
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россия, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Песков назвал вбросом сообщение о переговорах России с Украиной
Песков о сообщениях про переговоры РФ и Украины: наблюдается очень много вбросов
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. На текущий момент циркулирует очень много вбросов, который очень далеки от реальности, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал статью Financial Times о якобы начале переговоров между Россией и Украиной о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
Пресс-секретарь российского президента заметил, что многие, даже самые авторитетные СМИ, не гнушаются публикацией этой дезинформации.
Кроме того, Песков подчеркнул, что украинские войска должны оставить российские территории. Он напомнил, что именно с такой мирной инициативой летом выступил глава российского государства Владимир Путин.
Ранее издание Financial Times написало, что Киев стремиться начать мирные переговоры с Москвой при посредничестве Катара. Переговоры будут включать в себя прекращение атак на энергетические объекты.
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