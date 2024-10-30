https://1prime.ru/20241030/peskov-852506253.html

Песков назвал вбросом сообщение о переговорах России с Украиной

Песков назвал вбросом сообщение о переговорах России с Украиной - 30.10.2024, ПРАЙМ

Песков назвал вбросом сообщение о переговорах России с Украиной

На текущий момент циркулирует очень много вбросов, который очень далеки от реальности, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T12:53+0300

2024-10-30T12:53+0300

2024-10-30T13:08+0300

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. На текущий момент циркулирует очень много вбросов, который очень далеки от реальности, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Таким образом он прокомментировал статью Financial Times о якобы начале переговоров между Россией и Украиной о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.Пресс-секретарь российского президента заметил, что многие, даже самые авторитетные СМИ, не гнушаются публикацией этой дезинформации. Кроме того, Песков подчеркнул, что украинские войска должны оставить российские территории. Он напомнил, что именно с такой мирной инициативой летом выступил глава российского государства Владимир Путин.Ранее издание Financial Times написало, что Киев стремиться начать мирные переговоры с Москвой при посредничестве Катара. Переговоры будут включать в себя прекращение атак на энергетические объекты.

https://1prime.ru/20241023/peskov-852368003.html

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россия, украина, дмитрий песков