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Песков назвал вбросом сообщение о переговорах России с Украиной - 30.10.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал вбросом сообщение о переговорах России с Украиной
Песков назвал вбросом сообщение о переговорах России с Украиной - 30.10.2024, ПРАЙМ
Песков назвал вбросом сообщение о переговорах России с Украиной
На текущий момент циркулирует очень много вбросов, который очень далеки от реальности, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T12:53+0300
2024-10-30T13:08+0300
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. На текущий момент циркулирует очень много вбросов, который очень далеки от реальности, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Таким образом он прокомментировал статью Financial Times о якобы начале переговоров между Россией и Украиной о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.Пресс-секретарь российского президента заметил, что многие, даже самые авторитетные СМИ, не гнушаются публикацией этой дезинформации. Кроме того, Песков подчеркнул, что украинские войска должны оставить российские территории. Он напомнил, что именно с такой мирной инициативой летом выступил глава российского государства Владимир Путин.Ранее издание Financial Times написало, что Киев стремиться начать мирные переговоры с Москвой при посредничестве Катара. Переговоры будут включать в себя прекращение атак на энергетические объекты.
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россия, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
12:53 30.10.2024 (обновлено: 13:08 30.10.2024)
 
Песков назвал вбросом сообщение о переговорах России с Украиной

Песков о сообщениях про переговоры РФ и Украины: наблюдается очень много вбросов

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. На текущий момент циркулирует очень много вбросов, который очень далеки от реальности, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал статью Financial Times о якобы начале переговоров между Россией и Украиной о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
Пресс-секретарь российского президента заметил, что многие, даже самые авторитетные СМИ, не гнушаются публикацией этой дезинформации.
Кроме того, Песков подчеркнул, что украинские войска должны оставить российские территории. Он напомнил, что именно с такой мирной инициативой летом выступил глава российского государства Владимир Путин.
Ранее издание Financial Times написало, что Киев стремиться начать мирные переговоры с Москвой при посредничестве Катара. Переговоры будут включать в себя прекращение атак на энергетические объекты.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал цель инвестиционной платформы БРИКС
23 октября, 16:55
 
РОССИЯУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
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