https://1prime.ru/20241030/peskov-852506905.html

В Кремле прокомментировали задержание российских журналистов в США

В Кремле прокомментировали задержание российских журналистов в США - 30.10.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали задержание российских журналистов в США

Задержание журналистов российского издания "Известия" не красит американские власти, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T13:22+0300

2024-10-30T13:22+0300

2024-10-30T13:28+0300

россия

сша

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Задержание журналистов российского издания "Известия" не красит американские власти, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Разумеется, мы рассчитываем на получение более подробной информации, это первое. Но подобное отношение к журналисту, оно, конечно, не красит власти США", - сказал он. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что этот инцидент противоречит принципам свободы СМИ. По его словам, для России это неприемлемо.Ранее сообщалось, что американское руководство не уведомило посольство России в Вашингтоне о том, что в аэропорту страны были задержаны российские журналисты, которые поехали в США для освещения грядущих президентских выборов.Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва не оставит без ответа задержание российских журналистов.

https://1prime.ru/20241030/mid-852502748.html

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россия, сша, журналисты