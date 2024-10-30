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В Кремле прокомментировали задержание российских журналистов в США
В Кремле прокомментировали задержание российских журналистов в США - 30.10.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали задержание российских журналистов в США
Задержание журналистов российского издания "Известия" не красит американские власти, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T13:22+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Задержание журналистов российского издания "Известия" не красит американские власти, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Разумеется, мы рассчитываем на получение более подробной информации, это первое. Но подобное отношение к журналисту, оно, конечно, не красит власти США", - сказал он. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что этот инцидент противоречит принципам свободы СМИ. По его словам, для России это неприемлемо.Ранее сообщалось, что американское руководство не уведомило посольство России в Вашингтоне о том, что в аэропорту страны были задержаны российские журналисты, которые поехали в США для освещения грядущих президентских выборов.Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва не оставит без ответа задержание российских журналистов.
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В Кремле прокомментировали задержание российских журналистов в США
Песков: задержание журналистов "Известий" не красит власти США
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Задержание журналистов российского издания "Известия" не красит американские власти, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Разумеется, мы рассчитываем на получение более подробной информации, это первое. Но подобное отношение к журналисту, оно, конечно, не красит власти США", - сказал он.
Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что этот инцидент противоречит принципам свободы СМИ. По его словам, для России это неприемлемо.
Ранее сообщалось, что американское руководство не уведомило посольство России в Вашингтоне о том, что в аэропорту страны были задержаны российские журналисты, которые поехали в США для освещения грядущих президентских выборов.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва не оставит без ответа задержание российских журналистов.
В МИД пообещали ответить на задержание журналистов из РФ в аэропорту США