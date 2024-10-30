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"Начнется кордебалет". Зеленского предупредили о коварстве союзников
"Начнется кордебалет". Зеленского предупредили о коварстве союзников - 30.10.2024, ПРАЙМ
"Начнется кордебалет". Зеленского предупредили о коварстве союзников
Владимир Зеленский потеряет всю поддержку со стороны западных союзников после выборов президента в Соединенных Штатах, предсказал на YouTube экс-советник... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T23:47+0300
2024-10-30T23:47+0300
2024-10-30T23:47+0300
политика
владимир зеленский
поддержка украины
мнение
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потеряет всю поддержку со стороны западных союзников после выборов президента в Соединенных Штатах, предсказал на YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин .В частности, он заявил: "Как только начнется кордебалет в США (выборы президента — прим. ред.), <…> Зеленский останется вообще без поддержки, без оружия, без денег. <…> И вот тогда начнется буря".Аргументируя свой прогноз, Соскин отметил, что у Зеленского к сегодняшнему дню появилось много врагов внутри страны, да и в стане государств Запада тоже нарастает к нему неприязнь."Они (западные союзники Киева - прим. ред.) его просто уже на дух не переносят", — заключил бывший советник.
https://1prime.ru/20241030/ukraina-852511152.html
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владимир зеленский, поддержка украины, мнение
Политика, Владимир Зеленский, поддержка Украины, мнение
"Начнется кордебалет". Зеленского предупредили о коварстве союзников
Соскин: после выборов в США Зеленский потеряет всю поддержку Запада
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский потеряет всю поддержку со стороны западных союзников после выборов президента в Соединенных Штатах, предсказал на YouTube
экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин .
В частности, он заявил: "Как только начнется кордебалет в США (выборы президента — прим. ред.), <…> Зеленский останется вообще без поддержки, без оружия, без денег. <…> И вот тогда начнется буря".
Аргументируя свой прогноз, Соскин отметил, что у Зеленского к сегодняшнему дню появилось много врагов внутри страны, да и в стане государств Запада тоже нарастает к нему неприязнь.
"Удар в спину". На Западе рассказали, как США подставили Зеленского
"Они (западные союзники Киева - прим. ред.) его просто уже на дух не переносят", — заключил бывший советник.