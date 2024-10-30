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У Airbus рухнула чистая прибыль
У Airbus рухнула чистая прибыль - 30.10.2024, ПРАЙМ
У Airbus рухнула чистая прибыль
Чистая прибыль концерна Airbus Group за девять месяцев текущего года сократилась на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,808... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T21:08+0300
2024-10-30T21:08+0300
2024-10-30T21:08+0300
экономика
airbus
чистая прибыль
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль концерна Airbus Group за девять месяцев текущего года сократилась на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,808 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании. Прибыль в пересчете на акцию составила 2,29 евро после 2,96 евро годом ранее. Выручка за девять месяцев увеличилась на 4,6% - до 44,514 миллиарда евро. За январь-сентябрь компания получила заказы на 648 самолетов, что в 1,9 раза меньше аналогичного показателя прошлого года. За девять месяцев компания поставила 497 самолетов против 488 самолетов годом ранее. По итогам третьего квартала чистая прибыль выросла в годовом выражении на 22% - до 983 миллионов евро. Прибыль на акцию составила 1,24 евро после 1,02 евро ранее. Выручка за третий квартал поднялась на 5,3% в годовом выражении - до 15,689 миллиарда евро. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
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airbus, чистая прибыль
Экономика, Airbus, чистая прибыль
У Airbus рухнула чистая прибыль
Отчет: чистая прибыль Airbus в январе-сентябре снизилась на 23% - до €1,8 млрд
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль концерна Airbus Group за девять месяцев текущего года сократилась на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,808 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании.
Прибыль в пересчете на акцию составила 2,29 евро после 2,96 евро годом ранее. Выручка за девять месяцев увеличилась на 4,6% - до 44,514 миллиарда евро.
За январь-сентябрь компания получила заказы на 648 самолетов, что в 1,9 раза меньше аналогичного показателя прошлого года. За девять месяцев компания поставила 497 самолетов против 488 самолетов годом ранее.
По итогам третьего квартала чистая прибыль выросла в годовом выражении на 22% - до 983 миллионов евро. Прибыль на акцию составила 1,24 евро после 1,02 евро ранее. Выручка за третий квартал поднялась на 5,3% в годовом выражении - до 15,689 миллиарда евро.
Заказы Airbus в сентябре выросли в пять раз к августу
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.