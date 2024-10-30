https://1prime.ru/20241030/putin-852502524.html
Путин поручил уточнить прогноз неэнергетического экспорта к весне 2025 года
Путин поручил уточнить прогноз неэнергетического экспорта к весне 2025 года - 30.10.2024, ПРАЙМ
Путин поручил уточнить прогноз неэнергетического экспорта к весне 2025 года
Российский президент Владимир Путин поручил правительству уточнить прогноз неэнергетического экспорта, а также предложить меры по его увеличению. | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T10:52+0300
2024-10-30T10:52+0300
2024-10-30T10:53+0300
россия
владимир путин
поручения
правительство
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил правительству уточнить прогноз неэнергетического экспорта, а также предложить меры по его увеличению.Срок установлен до 1 апреля 2025 года. Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета России размещен на официальном портале Кремля. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и власти регионов.Кроме того, российский лидер поручил к 1 апреля 2025 года уточнить прогноз неэнергетического экспорта России до 2030 года, и при необходимости предложить меры его увеличения.В соответствии с опубликованными документами, правительству также поручено разработать и утвердить комплекс мер поддержки экспорта отечественной высокотехнологичной промышленной продукции.
https://1prime.ru/20241029/putin-852492594.html
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россия, владимир путин, поручения, правительство
РОССИЯ, Владимир Путин, поручения, правительство
Путин поручил уточнить прогноз неэнергетического экспорта к весне 2025 года
Путин поручил уточнить прогноз неэнергетического экспорта к 1 апреля 2025 года
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил правительству уточнить прогноз неэнергетического экспорта, а также предложить меры по его увеличению.
Срок установлен до 1 апреля 2025 года. Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета России размещен на официальном портале Кремля. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и власти регионов.
Кроме того, российский лидер поручил к 1 апреля 2025 года уточнить прогноз неэнергетического экспорта России до 2030 года, и при необходимости предложить меры его увеличения.
В соответствии с опубликованными документами, правительству также поручено разработать и утвердить комплекс мер поддержки экспорта отечественной высокотехнологичной промышленной продукции.
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