https://1prime.ru/20241030/reshetnikov-852508144.html

Решетников заявил об охлаждении российской экономики

Решетников заявил об охлаждении российской экономики - 30.10.2024, ПРАЙМ

Решетников заявил об охлаждении российской экономики

Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП на 2025 год в 2,5%, будет следить за данными на фоне начала охлаждения российской экономики, заявил журналистам... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T14:17+0300

2024-10-30T14:17+0300

2024-10-30T14:17+0300

экономика

россия

максим решетников

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ДАР-ЭС-САЛАМ, 30 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП на 2025 год в 2,5%, будет следить за данными на фоне начала охлаждения российской экономики, заявил журналистам глава министерства Максим Решетников. "Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены. Сейчас видим признаки начала охлаждения экономики. Конечно, мы будем очень внимательно смотреть и анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые появятся (по динамике экономики в четвертом квартале – ред.)", - сказал Решетников на полях бизнес-форума в Танзании. Прогноз Минэкономразвития РФ по росту ВВП на 2024 год составляет 3,9%, на 2025 год - 2,5%. В свою очередь Банк России ждет, что экономика увеличится на 3,5-4% в этом году и на 0,5-1,5% в следующем. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе отметила, что перегрев российской экономики оказался сильнее ожиданий регулятора, что привело к ускоренному росту цен. При этом еще летом ЦБ называл масштаб перегрева экономики в первом полугодии максимальным за последние 16 лет. В результате ЦБ заявил, что будет еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски, а также допускает возможность повышения ключевой ставки с текущих рекордных 21% в декабре. Перегрев экономики происходит, когда предложение не поспевает за растущим совокупным спросом. В России это было спровоцировано нехваткой трудовых ресурсов, что подтолкнуло компании начать гонку зарплат в попытке переманить кадры, а также дефицитом производственных мощностей. "Основной посыл, который мы всегда даем, – важна своевременность решений (по ключевой ставке – ред.), а не просто в жесткости или мягкости политики", - считает, в свою очередь, Решетников.

https://1prime.ru/20241029/reshetnikov-852485555.html

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россия, максим решетников