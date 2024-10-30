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Решетников заявил об охлаждении российской экономики - 30.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Решетников заявил об охлаждении российской экономики
Решетников заявил об охлаждении российской экономики - 30.10.2024, ПРАЙМ
Решетников заявил об охлаждении российской экономики
Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП на 2025 год в 2,5%, будет следить за данными на фоне начала охлаждения российской экономики, заявил журналистам... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T14:17+0300
2024-10-30T14:17+0300
экономика
россия
максим решетников
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ДАР-ЭС-САЛАМ, 30 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП на 2025 год в 2,5%, будет следить за данными на фоне начала охлаждения российской экономики, заявил журналистам глава министерства Максим Решетников. "Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены. Сейчас видим признаки начала охлаждения экономики. Конечно, мы будем очень внимательно смотреть и анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые появятся (по динамике экономики в четвертом квартале – ред.)", - сказал Решетников на полях бизнес-форума в Танзании. Прогноз Минэкономразвития РФ по росту ВВП на 2024 год составляет 3,9%, на 2025 год - 2,5%. В свою очередь Банк России ждет, что экономика увеличится на 3,5-4% в этом году и на 0,5-1,5% в следующем. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе отметила, что перегрев российской экономики оказался сильнее ожиданий регулятора, что привело к ускоренному росту цен. При этом еще летом ЦБ называл масштаб перегрева экономики в первом полугодии максимальным за последние 16 лет. В результате ЦБ заявил, что будет еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски, а также допускает возможность повышения ключевой ставки с текущих рекордных 21% в декабре. Перегрев экономики происходит, когда предложение не поспевает за растущим совокупным спросом. В России это было спровоцировано нехваткой трудовых ресурсов, что подтолкнуло компании начать гонку зарплат в попытке переманить кадры, а также дефицитом производственных мощностей. "Основной посыл, который мы всегда даем, – важна своевременность решений (по ключевой ставке – ред.), а не просто в жесткости или мягкости политики", - считает, в свою очередь, Решетников.
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россия, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, Максим Решетников
14:17 30.10.2024
 
Решетников заявил об охлаждении российской экономики

Решетников: экономика РФ охлаждается, прогноз по росту ВВП в 2,5% актуален

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях
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© Фотохост-агентство РИА Новости
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ДАР-ЭС-САЛАМ, 30 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП на 2025 год в 2,5%, будет следить за данными на фоне начала охлаждения российской экономики, заявил журналистам глава министерства Максим Решетников.
"Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены. Сейчас видим признаки начала охлаждения экономики. Конечно, мы будем очень внимательно смотреть и анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые появятся (по динамике экономики в четвертом квартале – ред.)", - сказал Решетников на полях бизнес-форума в Танзании.
Прогноз Минэкономразвития РФ по росту ВВП на 2024 год составляет 3,9%, на 2025 год - 2,5%. В свою очередь Банк России ждет, что экономика увеличится на 3,5-4% в этом году и на 0,5-1,5% в следующем.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
Российская экономика растет темпами выше мировых, констатировал Решетников
Вчера, 11:08
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе отметила, что перегрев российской экономики оказался сильнее ожиданий регулятора, что привело к ускоренному росту цен. При этом еще летом ЦБ называл масштаб перегрева экономики в первом полугодии максимальным за последние 16 лет. В результате ЦБ заявил, что будет еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски, а также допускает возможность повышения ключевой ставки с текущих рекордных 21% в декабре.
Перегрев экономики происходит, когда предложение не поспевает за растущим совокупным спросом. В России это было спровоцировано нехваткой трудовых ресурсов, что подтолкнуло компании начать гонку зарплат в попытке переманить кадры, а также дефицитом производственных мощностей.
"Основной посыл, который мы всегда даем, – важна своевременность решений (по ключевой ставке – ред.), а не просто в жесткости или мягкости политики", - считает, в свою очередь, Решетников.
 
ЭкономикаРОССИЯМаксим Решетников
 
 
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