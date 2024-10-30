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Российский рынок акций растёт на старте торгов среды

Российский рынок акций растёт на старте торгов среды - 30.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций растёт на старте торгов среды

Российский рынок акций в начале торговой сессии повышается на 0,73%, следует из данных Московской биржи. | 30.10.2024, ПРАЙМ

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2024-10-30T10:22+0300

россия

российский рынок акций

мосбиржа

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии повышается на 0,73%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышается на 0,73%, до 2618,66 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,53%, до 887,82 пункта.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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