Рынки ждут новостей к середине дня

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Как мы и предполагали, после погружения под 2600 п. индекс Мосбиржи перешел в отскок и во вторник сумел отыграть почти процент. Торги среды рынок продолжил в положительной зоне.Лучше рынка с утра выглядят металлурги, в частности акции Полюса, которые отыгрывают рост стоимости золота до нового исторического максимума. Желтый металл преодолел ценовую планку в 2800 долларов за тройскую унцию на фон. Актив дорожает по мере приближения президентских выборов в США, потенциальный исход которых неясен, а также ожиданий дальнейшего снижения ставок ФРС.Цены на нефть задержались чуть выше 70 долларов за баррель Brent. Риск-премия сократилась, но не ушла полностью – риторика властей Израиля и Ирана остается воинственной, и то, что видится деэскалацией, может оказаться лишь временным затишьем. Вместе с тем, динамика цен может зависеть и от выходящих статмаркеров, особенно по КНР и США.Сегодня днем будут обнародованы предварительные оценки ВВП еврозоны и США за 3 квартал, а также изменение за октябрь числа американцев, занятых в несельскохозяйственном секторе (от ADP). Росстат вечером представит данные за сентябрь по ВВП, безработице и розничным продажам.С учетом нейтрального курса рубля и осторожного ценового оптимизма в commodities индекс Мосбиржи сегодня может вести борьбу за рубежи выше 2600 п., ближайшая цель расположена у 2650 п.
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Как мы и предполагали, после погружения под 2600 п. индекс Мосбиржи перешел в отскок и во вторник сумел отыграть почти процент. Торги среды рынок продолжил в положительной зоне.
Лучше рынка с утра выглядят металлурги, в частности акции Полюса, которые отыгрывают рост стоимости золота до нового исторического максимума. Желтый металл преодолел ценовую планку в 2800 долларов за тройскую унцию на фон. Актив дорожает по мере приближения президентских выборов в США, потенциальный исход которых неясен, а также ожиданий дальнейшего снижения ставок ФРС.
Цены на нефть задержались чуть выше 70 долларов за баррель Brent. Риск-премия сократилась, но не ушла полностью – риторика властей Израиля и Ирана остается воинственной, и то, что видится деэскалацией, может оказаться лишь временным затишьем. Вместе с тем, динамика цен может зависеть и от выходящих статмаркеров, особенно по КНР и США.
Сегодня днем будут обнародованы предварительные оценки ВВП еврозоны и США за 3 квартал, а также изменение за октябрь числа американцев, занятых в несельскохозяйственном секторе (от ADP). Росстат вечером представит данные за сентябрь по ВВП, безработице и розничным продажам.
С учетом нейтрального курса рубля и осторожного ценового оптимизма в commodities индекс Мосбиржи сегодня может вести борьбу за рубежи выше 2600 п., ближайшая цель расположена у 2650 п.
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