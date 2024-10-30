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Рынки ждут новостей к середине дня - 30.10.2024, ПРАЙМ
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Рынки ждут новостей к середине дня
Рынки ждут новостей к середине дня - 30.10.2024, ПРАЙМ
Рынки ждут новостей к середине дня
Как мы и предполагали, после погружения под 2600 п. индекс Мосбиржи перешел в отскок и во вторник сумел отыграть почти процент. Торги среды рынок продолжил в... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T10:49+0300
2024-10-30T10:54+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852502436.jpg?1730274899
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Как мы и предполагали, после погружения под 2600 п. индекс Мосбиржи перешел в отскок и во вторник сумел отыграть почти процент. Торги среды рынок продолжил в положительной зоне.Лучше рынка с утра выглядят металлурги, в частности акции Полюса, которые отыгрывают рост стоимости золота до нового исторического максимума. Желтый металл преодолел ценовую планку в 2800 долларов за тройскую унцию на фон. Актив дорожает по мере приближения президентских выборов в США, потенциальный исход которых неясен, а также ожиданий дальнейшего снижения ставок ФРС.Цены на нефть задержались чуть выше 70 долларов за баррель Brent. Риск-премия сократилась, но не ушла полностью – риторика властей Израиля и Ирана остается воинственной, и то, что видится деэскалацией, может оказаться лишь временным затишьем. Вместе с тем, динамика цен может зависеть и от выходящих статмаркеров, особенно по КНР и США.Сегодня днем будут обнародованы предварительные оценки ВВП еврозоны и США за 3 квартал, а также изменение за октябрь числа американцев, занятых в несельскохозяйственном секторе (от ADP). Росстат вечером представит данные за сентябрь по ВВП, безработице и розничным продажам.С учетом нейтрального курса рубля и осторожного ценового оптимизма в commodities индекс Мосбиржи сегодня может вести борьбу за рубежи выше 2600 п., ближайшая цель расположена у 2650 п.
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Александр Шепелев
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Александр Шепелев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1d/852485572_3:0:314:311_100x100_80_0_0_7179a3ce809c6967bae9f31069f89ad2.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа
10:49 30.10.2024 (обновлено: 10:54 30.10.2024)
 

Рынки ждут новостей к середине дня

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Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций
Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Как мы и предполагали, после погружения под 2600 п. индекс Мосбиржи перешел в отскок и во вторник сумел отыграть почти процент. Торги среды рынок продолжил в положительной зоне.
Лучше рынка с утра выглядят металлурги, в частности акции Полюса, которые отыгрывают рост стоимости золота до нового исторического максимума. Желтый металл преодолел ценовую планку в 2800 долларов за тройскую унцию на фон. Актив дорожает по мере приближения президентских выборов в США, потенциальный исход которых неясен, а также ожиданий дальнейшего снижения ставок ФРС.
Цены на нефть задержались чуть выше 70 долларов за баррель Brent. Риск-премия сократилась, но не ушла полностью – риторика властей Израиля и Ирана остается воинственной, и то, что видится деэскалацией, может оказаться лишь временным затишьем. Вместе с тем, динамика цен может зависеть и от выходящих статмаркеров, особенно по КНР и США.
Сегодня днем будут обнародованы предварительные оценки ВВП еврозоны и США за 3 квартал, а также изменение за октябрь числа американцев, занятых в несельскохозяйственном секторе (от ADP). Росстат вечером представит данные за сентябрь по ВВП, безработице и розничным продажам.
С учетом нейтрального курса рубля и осторожного ценового оптимизма в commodities индекс Мосбиржи сегодня может вести борьбу за рубежи выше 2600 п., ближайшая цель расположена у 2650 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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