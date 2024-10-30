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Бесполезно. Тысячи санкций не помешали российской экономике - 30.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Бесполезно. Тысячи санкций не помешали российской экономике
Бесполезно. Тысячи санкций не помешали российской экономике - 30.10.2024, ПРАЙМ
Бесполезно. Тысячи санкций не помешали российской экономике
Тысячи санкций против России не остановили её экономический рост. В 2022 году предсказывали, что санкции поставят экономику на колени, но она выросла на три с... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T09:05+0300
2024-10-30T09:05+0300
экономика
россия
санкции против рф
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Тысячи санкций против России не остановили её экономический рост. В 2022 году предсказывали, что санкции поставят экономику на колени, но она выросла на три с лишним процента, пишет американский вещатель CBS News.Как отмечается, президент России Владимир Путин увеличил расходы на военную машину, что привело к высокой инфляции и процентной ставке. На фоне спецоперации 45 стран ввели более пяти тысяч санкций против России. США и союзники заблокировали доступ российского Центробанка к 300 миллиардам долларов и заморозили счета российских миллиардеров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакже страны G7 установили "потолок" цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Однако, как утверждается, Россия использует теневой флот для транспортировки нефти в обход санкций. Индия увеличила импорт российской нефти более чем на 2000% с начала конфликта.США зависят от российского обогащенного урана, около четверти которого поступает из России. В мае Конгресс наложил запрет на импорт российского урана, но процедура отмены продлится до 2028 года. США планируют построить 11 тысяч центрифуг для производства урана.Российские компании быстро перестроились после ухода западных брендов. Вместо Starbucks теперь функционирует Stars Coffee, вместо Zara — Maag, вместо Coca-Cola — "Добрый кола". Запрещенные западные товары продолжают попадать в Россию через третьих лиц.Подчеркивается, что российская экономика демонстрирует рекордный рост за последние десять лет. Вопрос в том, смогут ли россияне продержаться дальше, заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, санкции против РФ
09:05 30.10.2024
 
Бесполезно. Тысячи санкций не помешали российской экономике

CBS: тысячи санкций не смогли поставить экономику России на колени

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк% Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити
% Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Тысячи санкций против России не остановили её экономический рост. В 2022 году предсказывали, что санкции поставят экономику на колени, но она выросла на три с лишним процента, пишет американский вещатель CBS News.
Как отмечается, президент России Владимир Путин увеличил расходы на военную машину, что привело к высокой инфляции и процентной ставке. На фоне спецоперации 45 стран ввели более пяти тысяч санкций против России. США и союзники заблокировали доступ российского Центробанка к 300 миллиардам долларов и заморозили счета российских миллиардеров.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Также страны G7 установили "потолок" цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Однако, как утверждается, Россия использует теневой флот для транспортировки нефти в обход санкций. Индия увеличила импорт российской нефти более чем на 2000% с начала конфликта.
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
В обход санкций. Запад встревожился из-за нового проекта России и Ирана
Вчера, 09:58
США зависят от российского обогащенного урана, около четверти которого поступает из России. В мае Конгресс наложил запрет на импорт российского урана, но процедура отмены продлится до 2028 года. США планируют построить 11 тысяч центрифуг для производства урана.
Российские компании быстро перестроились после ухода западных брендов. Вместо Starbucks теперь функционирует Stars Coffee, вместо Zara — Maag, вместо Coca-Cola — "Добрый кола". Запрещенные западные товары продолжают попадать в Россию через третьих лиц.
Подчеркивается, что российская экономика демонстрирует рекордный рост за последние десять лет. Вопрос в том, смогут ли россияне продержаться дальше, заключает автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаРОССИЯсанкции против РФ
 
 
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