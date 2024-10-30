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Бесполезно. Тысячи санкций не помешали российской экономике

Бесполезно. Тысячи санкций не помешали российской экономике - 30.10.2024, ПРАЙМ

Бесполезно. Тысячи санкций не помешали российской экономике

Тысячи санкций против России не остановили её экономический рост. В 2022 году предсказывали, что санкции поставят экономику на колени, но она выросла на три с... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T09:05+0300

2024-10-30T09:05+0300

2024-10-30T09:05+0300

экономика

россия

санкции против рф

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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Тысячи санкций против России не остановили её экономический рост. В 2022 году предсказывали, что санкции поставят экономику на колени, но она выросла на три с лишним процента, пишет американский вещатель CBS News.Как отмечается, президент России Владимир Путин увеличил расходы на военную машину, что привело к высокой инфляции и процентной ставке. На фоне спецоперации 45 стран ввели более пяти тысяч санкций против России. США и союзники заблокировали доступ российского Центробанка к 300 миллиардам долларов и заморозили счета российских миллиардеров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакже страны G7 установили "потолок" цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Однако, как утверждается, Россия использует теневой флот для транспортировки нефти в обход санкций. Индия увеличила импорт российской нефти более чем на 2000% с начала конфликта.США зависят от российского обогащенного урана, около четверти которого поступает из России. В мае Конгресс наложил запрет на импорт российского урана, но процедура отмены продлится до 2028 года. США планируют построить 11 тысяч центрифуг для производства урана.Российские компании быстро перестроились после ухода западных брендов. Вместо Starbucks теперь функционирует Stars Coffee, вместо Zara — Maag, вместо Coca-Cola — "Добрый кола". Запрещенные западные товары продолжают попадать в Россию через третьих лиц.Подчеркивается, что российская экономика демонстрирует рекордный рост за последние десять лет. Вопрос в том, смогут ли россияне продержаться дальше, заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, санкции против рф