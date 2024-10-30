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США отменили запрет на ряд операций с российскими банками до конца апреля - 30.10.2024, ПРАЙМ
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США отменили запрет на ряд операций с российскими банками до конца апреля
США отменили запрет на ряд операций с российскими банками до конца апреля - 30.10.2024, ПРАЙМ
США отменили запрет на ряд операций с российскими банками до конца апреля
США до 30 апреля 2025 года разрешили операции по сделкам, связанным с энергетикой, с российскими банками. Среди них Сбербанк, ВТБ, Росбанк и Центробанк, следует | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T17:34+0300
2024-10-30T18:00+0300
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ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. США до 30 апреля 2025 года разрешили операции по сделкам, связанным с энергетикой, с российскими банками. Среди них Сбербанк, ВТБ, Росбанк и Центробанк, следует из лицензии минфина США. "Все транзакции, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024, в которых участвуют одна или несколько из следующих организаций, связанных с энергетикой, разрешены до 12.01 по восточному летнему времени 30 апреля 2025 года", - говорится в документе. В перечень попали банки "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Внешэкономбанк, Росбанк, Банк Зенит, Банк Санкт-Петербург", НКЦ и Банк России. Разрешено также проводить операции с их "дочками" и подконтрольными структурами.При этом Минфин США расширил санкционные списки по России, в них вошли почти 400 юридических и физических лиц, а также граждане РФ, Турции, Китая, Чили, Греции и прочих государств. В частности, под рестрикции попали заместители министра обороны РФ. Из-под санкций выведен украинский Проминвестбанк, принадлежащий госкорпорации ВЭБ.
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санкции против рф, сша, минфин сша
санкции против РФ, США, Минфин США
17:34 30.10.2024 (обновлено: 18:00 30.10.2024)
 
США отменили запрет на ряд операций с российскими банками до конца апреля

США до 30 апреля 2025 г разрешили операции с банками РФ по сделкам с энергетикой

© AFP / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© AFP / Mladen Antonov
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ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. США до 30 апреля 2025 года разрешили операции по сделкам, связанным с энергетикой, с российскими банками. Среди них Сбербанк, ВТБ, Росбанк и Центробанк, следует из лицензии минфина США.
"Все транзакции, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024, в которых участвуют одна или несколько из следующих организаций, связанных с энергетикой, разрешены до 12.01 по восточному летнему времени 30 апреля 2025 года", - говорится в документе.
В перечень попали банки "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Внешэкономбанк, Росбанк, Банк Зенит, Банк Санкт-Петербург", НКЦ и Банк России. Разрешено также проводить операции с их "дочками" и подконтрольными структурами.
При этом Минфин США расширил санкционные списки по России, в них вошли почти 400 юридических и физических лиц, а также граждане РФ, Турции, Китая, Чили, Греции и прочих государств. В частности, под рестрикции попали заместители министра обороны РФ.
Из-под санкций выведен украинский Проминвестбанк, принадлежащий госкорпорации ВЭБ.
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