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США отменили запрет на ряд операций с российскими банками до конца апреля

США отменили запрет на ряд операций с российскими банками до конца апреля - 30.10.2024, ПРАЙМ

США отменили запрет на ряд операций с российскими банками до конца апреля

США до 30 апреля 2025 года разрешили операции по сделкам, связанным с энергетикой, с российскими банками. Среди них Сбербанк, ВТБ, Росбанк и Центробанк, следует | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T17:34+0300

2024-10-30T17:34+0300

2024-10-30T18:00+0300

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ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. США до 30 апреля 2025 года разрешили операции по сделкам, связанным с энергетикой, с российскими банками. Среди них Сбербанк, ВТБ, Росбанк и Центробанк, следует из лицензии минфина США. "Все транзакции, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024, в которых участвуют одна или несколько из следующих организаций, связанных с энергетикой, разрешены до 12.01 по восточному летнему времени 30 апреля 2025 года", - говорится в документе. В перечень попали банки "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Внешэкономбанк, Росбанк, Банк Зенит, Банк Санкт-Петербург", НКЦ и Банк России. Разрешено также проводить операции с их "дочками" и подконтрольными структурами.При этом Минфин США расширил санкционные списки по России, в них вошли почти 400 юридических и физических лиц, а также граждане РФ, Турции, Китая, Чили, Греции и прочих государств. В частности, под рестрикции попали заместители министра обороны РФ. Из-под санкций выведен украинский Проминвестбанк, принадлежащий госкорпорации ВЭБ.

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санкции против рф, сша, минфин сша