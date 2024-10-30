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Минфин США ввел санкции против десятков российских граждан и организаций - 30.10.2024, ПРАЙМ
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Минфин США ввел санкции против десятков российских граждан и организаций
Минфин США ввел санкции против десятков российских граждан и организаций - 30.10.2024, ПРАЙМ
Минфин США ввел санкции против десятков российских граждан и организаций
Министерство финансов США в среду расширило санкционные списки по России, включив в них десятки физических и юридических лиц, следует из обнародованного... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T17:38+0300
2024-10-30T17:48+0300
экономика
сша
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США в среду расширило санкционные списки по России, включив в них десятки физических и юридических лиц, следует из обнародованного документа американского финансового ведомства. В санкционный перечень попали граждане и компании из России, Китая, Турции, Чили, Греции и ряда других стран.Среди прочих фигурантов списка ограничения затронули заместителей министров обороны РФ Павла Фрадкова, Андрея Булыгу и Виктора Горемыкина, генерального директора "Трансмашхолдинга" Кирилла Липы. Попало под ограничения и дочернее предприятие ГК "Росатом" АО "Росатом Инфраструктурные решения".В то же время сообщается, что Минфин США вывел из-под санкций украинский Проминвестбанк.
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сша, санкции против рф
Экономика, США, санкции против РФ
17:38 30.10.2024 (обновлено: 17:48 30.10.2024)
 
Минфин США ввел санкции против десятков российских граждан и организаций

Минфин США включил десятки физлиц и юрлиц в санкционный список по России

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США в среду расширило санкционные списки по России, включив в них десятки физических и юридических лиц, следует из обнародованного документа американского финансового ведомства.
В санкционный перечень попали граждане и компании из России, Китая, Турции, Чили, Греции и ряда других стран.
Среди прочих фигурантов списка ограничения затронули заместителей министров обороны РФ Павла Фрадкова, Андрея Булыгу и Виктора Горемыкина, генерального директора "Трансмашхолдинга" Кирилла Липы.
Попало под ограничения и дочернее предприятие ГК "Росатом" АО "Росатом Инфраструктурные решения".
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
В обход санкций. Запад встревожился из-за нового проекта России и Ирана
Вчера, 09:58
В то же время сообщается, что Минфин США вывел из-под санкций украинский Проминвестбанк.
 
ЭкономикаСШАсанкции против РФ
 
 
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