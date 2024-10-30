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Блинкен: санкции введены против 400 лиц и компаний за поддержку России

Блинкен: санкции введены против 400 лиц и компаний за поддержку России - 30.10.2024, ПРАЙМ

Блинкен: санкции введены против 400 лиц и компаний за поддержку России

Соединенные Штаты в среду ввели санкции против почти 400 физических и юридических лиц за их содействие "незаконной агрессии России против Украины", заявил... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T17:54+0300

2024-10-30T17:54+0300

2024-10-30T17:54+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в среду ввели санкции против почти 400 физических и юридических лиц за их содействие "незаконной агрессии России против Украины", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "В рамках сегодняшних санкций Госдепартамент нацелен на пути обхода санкций, который осуществляется посредством третьих стран, а также против высокопоставленных должностных лиц министерства обороны России, оборонных компаний и тех, кто содействует развитию будущей энергетической промышленности и экспорта России", - сказал Блинкен. Санкции также коснулись нескольких компаний из КНР, которые, по заявлению США, якобы поставляют России товары двойного назначения, восполняя критические пробелы в российском военно-промышленном комплексе, а также лиц и организаций, связанных с поддержкой российской оборонной промышленности правительством Белоруссии. Министерство финансов США ввело ограничения в отношении сетей компаний, занимающихся обходом санкций через третьи страны, а также против российских производителей и импортеров, обеспечивающих поставки в интересах военно-промышленного комплекса РФ. Министерство торговли добавило в свой черный список 40 компаний и расширило контроль за еще 50 организациями для борьбы с поставками в Россию чувствительных категорий товаров. Были также введены ограничения на экспорт дополнительных прекурсоров для химических веществ в Россию и Белоруссию, чтобы противодействовать якобы использованию Россией средств подавления беспорядков и других химических веществ на поле боя в Украине. "Мы продолжим использовать все доступные инструменты, чтобы разрушить сети, поддерживающие российский военно-промышленный комплекс, где бы они ни находились", - подчеркнул Блинкен. В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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