https://1prime.ru/20241030/sanktsii-852512892.html
США ввели санкции против компаний, поддерживающих "Арктик СПГ-2"
США ввели санкции против компаний, поддерживающих "Арктик СПГ-2" - 30.10.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции против компаний, поддерживающих "Арктик СПГ-2"
Правительство США ввело санкции против компаний, поддерживающих развитие проекта по добыче и производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2" российской... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T18:20+0300
2024-10-30T18:20+0300
2024-10-30T18:21+0300
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ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Правительство США ввело санкции против компаний, поддерживающих развитие проекта по добыче и производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2" российской компании "Новатэк", сообщил в среду госдепартамент. Среди новых санкционных мер — ограничения на компании, занимающиеся транспортировкой оборудования и поставками танкеров для проекта. Санкции затрагивают компанию Smart Solutions, поставляющую оборудование для арктического проекта, а также зафрахтовавшую суда Audaz и Pugnax для доставки модулей сжижения газа и других материалов. Дополнительные меры приняты в отношении компании White Fox Ship Management из ОАЭ, которая управляет несколькими попавшими под санкции танкерами СПГ, а также связанных с ней владельцев судов. Под новые санкции попали и две другие компании, зарегистрированные в ОАЭ и осуществляющие лизинг танкеров для "Новатэк". Ведомство добавило, что указанные компании якобы в значительной степени контролируются российскими лицами и ориентированы на содействие поставкам российского СПГ. Ранее в Госдепе предупредили, что продолжат "закручивать гайки" в отношении экспорта российского СПГ с целью уменьшения доходов РФ от энергоресурсов. Сам проект "Арктик СПГ-2" попал под санкции осенью прошлого года.В Москве объяснили это тем, что США выгодно продвигать свой СПГ в Европу по завышенным ценам, но Россию это не останавливает. Анализ РИА Новости данных американских статслужб показал, что выручка США от экспорта СПГ в ЕС в августе падала второй месяц подряд до минимума с ноября 2021 года. При этом Россия по итогам третьего квартала вновь обогнала США по объему поставок газа в ЕС, заняв максимальную за девять кварталов долю рынка.
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проект "арктик спг 2", санкции против рф, сша
проект "Арктик СПГ 2", санкции против РФ, США
США ввели санкции против компаний, поддерживающих "Арктик СПГ-2"
Госдеп США: санкции вводятся против компаний, поддерживающих "Арктик СПГ-2"
ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Правительство США ввело санкции против компаний, поддерживающих развитие проекта по добыче и производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2" российской компании "Новатэк", сообщил в среду госдепартамент.
Среди новых санкционных мер — ограничения на компании, занимающиеся транспортировкой оборудования и поставками танкеров для проекта.
Санкции затрагивают компанию Smart Solutions, поставляющую оборудование для арктического проекта, а также зафрахтовавшую суда Audaz и Pugnax для доставки модулей сжижения газа и других материалов. Дополнительные меры приняты в отношении компании White Fox Ship Management из ОАЭ, которая управляет несколькими попавшими под санкции танкерами СПГ, а также связанных с ней владельцев судов.
Под новые санкции попали и две другие компании, зарегистрированные в ОАЭ и осуществляющие лизинг танкеров для "Новатэк". Ведомство добавило, что указанные компании якобы в значительной степени контролируются российскими лицами и ориентированы на содействие поставкам российского СПГ.
Ранее в Госдепе предупредили, что продолжат "закручивать гайки" в отношении экспорта российского СПГ с целью уменьшения доходов РФ от энергоресурсов. Сам проект "Арктик СПГ-2" попал под санкции осенью прошлого года.
В Москве объяснили это тем, что США выгодно продвигать свой СПГ в Европу по завышенным ценам, но Россию это не останавливает. Анализ РИА Новости данных американских статслужб показал, что выручка США от экспорта СПГ в ЕС в августе падала второй месяц подряд до минимума с ноября 2021 года. При этом Россия по итогам третьего квартала вновь обогнала США по объему поставок газа в ЕС, заняв максимальную за девять кварталов долю рынка.
По тонкому льду. На Западе испугались роста мощи России в Арктике