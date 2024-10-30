https://1prime.ru/20241030/sanktsii-852512892.html

США ввели санкции против компаний, поддерживающих "Арктик СПГ-2"

США ввели санкции против компаний, поддерживающих "Арктик СПГ-2" - 30.10.2024, ПРАЙМ

США ввели санкции против компаний, поддерживающих "Арктик СПГ-2"

Правительство США ввело санкции против компаний, поддерживающих развитие проекта по добыче и производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2" российской... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T18:20+0300

2024-10-30T18:20+0300

2024-10-30T18:21+0300

проект "арктик спг 2"

санкции против рф

сша

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ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Правительство США ввело санкции против компаний, поддерживающих развитие проекта по добыче и производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2" российской компании "Новатэк", сообщил в среду госдепартамент. Среди новых санкционных мер — ограничения на компании, занимающиеся транспортировкой оборудования и поставками танкеров для проекта. Санкции затрагивают компанию Smart Solutions, поставляющую оборудование для арктического проекта, а также зафрахтовавшую суда Audaz и Pugnax для доставки модулей сжижения газа и других материалов. Дополнительные меры приняты в отношении компании White Fox Ship Management из ОАЭ, которая управляет несколькими попавшими под санкции танкерами СПГ, а также связанных с ней владельцев судов. Под новые санкции попали и две другие компании, зарегистрированные в ОАЭ и осуществляющие лизинг танкеров для "Новатэк". Ведомство добавило, что указанные компании якобы в значительной степени контролируются российскими лицами и ориентированы на содействие поставкам российского СПГ. Ранее в Госдепе предупредили, что продолжат "закручивать гайки" в отношении экспорта российского СПГ с целью уменьшения доходов РФ от энергоресурсов. Сам проект "Арктик СПГ-2" попал под санкции осенью прошлого года.В Москве объяснили это тем, что США выгодно продвигать свой СПГ в Европу по завышенным ценам, но Россию это не останавливает. Анализ РИА Новости данных американских статслужб показал, что выручка США от экспорта СПГ в ЕС в августе падала второй месяц подряд до минимума с ноября 2021 года. При этом Россия по итогам третьего квартала вновь обогнала США по объему поставок газа в ЕС, заняв максимальную за девять кварталов долю рынка.

https://1prime.ru/20241007/arktika-852029342.html

сша

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проект "арктик спг 2", санкции против рф, сша