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Минфин США ввел санкции против производителя шин "Кордаит"

Минфин США ввел санкции против производителя шин "Кордаит" - 30.10.2024, ПРАЙМ

Минфин США ввел санкции против производителя шин "Кордаит"

Минфин США внес в санкционные списки производителя шин "Кордиант", приобретенного в начале октября компанией "Севергрупп" Алексея Мордашова. | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T18:39+0300

2024-10-30T18:39+0300

2024-10-30T18:40+0300

экономика

минфин сша

"кордиант калуга"

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Минфин США внес в санкционные списки производителя шин "Кордиант", приобретенного в начале октября компанией "Севергрупп" Алексея Мордашова. "Акционерное общество "Кордиант", - указано в обновленном в среду перечне подсанкционных лиц и организаций. В начале октября "Севергрупп" объявила о покупке группы компаний "Кордиант", входящей в число крупнейших производителей шин в России. В линейке легковых шин компании - Cordiant, Tunga, Torrero, Gislaved; в линейке грузовых – Cordiant Professional и Tyrex; в прочей продукции - "Метеор Авто", "Метеор Термо" и "Метеор Тех". Отмечалось, что "Севергрупп" получила право собственности на активы с 1 октября 2024 года, сделка была одобрена антимонопольными органами. На предприятиях "Кордиант" работает около 8 тысяч человек. Сумма сделки не уточнялась. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения о том, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20241030/sanktsii-852512312.html

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минфин сша, "кордиант калуга"