https://1prime.ru/20241030/sberstrakhovanie-852499913.html
"СберСтрахование" нарастило страхование рисков российских аграриев
"СберСтрахование" нарастило страхование рисков российских аграриев - 30.10.2024, ПРАЙМ
"СберСтрахование" нарастило страхование рисков российских аграриев
"Сбербанк Страхование" в январе-сентябре застраховало риски российских аграриев на 14,5 миллиарда рублей, что почти на 10% превышает показатель за аналогичный... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T08:34+0300
2024-10-30T08:34+0300
2024-10-30T08:39+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Сбербанк Страхование" в январе-сентябре застраховало риски российских аграриев на 14,5 миллиарда рублей, что почти на 10% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в компании. "Клиенты "Сбербанк Страхования" из аграрной отрасли в 2024 году застраховали в компании сельскохозяйственные риски на 14,5 миллиарда рублей. На урожай пришлось 10 миллиардов рублей, а на животных - 4,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. За аналогичный период прошлого года клиенты компании из аграрной отрасли застраховали сельскохозяйственные риски на 13,2 миллиарда рублей. В сообщении указывается также, что в 2024 году почти половина всех заключенных договоров (49%) пришлась на три региона - Алтайский и Красноярский края и Орловскую область. Годом ранее в тройку лидеров входили Красноярский и Краснодарский края и Орловская область. Чаще всего в этом году страховали пшеницу и кукурузу, реже всего — масличный лен. При этом животных активнее всего страхуют сельхозпроизводители из Татарстана, Свердловской области и Алтайского края — на эти регионы приходится более трети страховой суммы по данному виду страхования (43%). Чаще всего производители защищают крупный рогатый скот, рассказали в компании и добавили, что самым экзотическим из застрахованных животных стала форель. По словам директора по агрострахованию компании Дмитрия Цветкова, 2024 год принес аграриям много вызовов, связанных с неблагоприятными погодными явлениями. "Самые большие финансовые потери для сельхозпроизводителей повлекли возвратные заморозки. "СберСтрахование" выплатила своим клиентам в пострадавшей Ростовской области 30 миллионов рублей", - отметил он. Кроме того, Цветков добавил, что в нескольких регионах была объявлена чрезвычайная ситуация из-за переувлажнения почвы, и компания уже начала процедуру урегулирования убытков. "Оба эти события стали причиной роста интереса фермеров к страхованию на случай чрезвычайной ситуации и снижения интереса к мультирисковому страхованию", - заключил представитель компании.
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россия, сберстрахование жизни, аграрии
РОССИЯ, СберСтрахование жизни, аграрии
"СберСтрахование" нарастило страхование рисков российских аграриев
"СберСтрахование" нарастило страхование рисков аграриев в России почти на 10%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Сбербанк Страхование" в январе-сентябре застраховало риски российских аграриев на 14,5 миллиарда рублей, что почти на 10% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в компании.
"Клиенты "Сбербанк Страхования" из аграрной отрасли в 2024 году застраховали в компании сельскохозяйственные риски на 14,5 миллиарда рублей. На урожай пришлось 10 миллиардов рублей, а на животных - 4,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
За аналогичный период прошлого года клиенты компании из аграрной отрасли застраховали сельскохозяйственные риски на 13,2 миллиарда рублей.
В сообщении указывается также, что в 2024 году почти половина всех заключенных договоров (49%) пришлась на три региона - Алтайский и Красноярский края и Орловскую область. Годом ранее в тройку лидеров входили Красноярский и Краснодарский края и Орловская область. Чаще всего в этом году страховали пшеницу и кукурузу, реже всего — масличный лен.
"Сберстрахование" за 10 лет застраховало 17 миллионов человек
При этом животных активнее всего страхуют сельхозпроизводители из Татарстана, Свердловской области и Алтайского края — на эти регионы приходится более трети страховой суммы по данному виду страхования (43%). Чаще всего производители защищают крупный рогатый скот, рассказали в компании и добавили, что самым экзотическим из застрахованных животных стала форель.
По словам директора по агрострахованию компании Дмитрия Цветкова, 2024 год принес аграриям много вызовов, связанных с неблагоприятными погодными явлениями. "Самые большие финансовые потери для сельхозпроизводителей повлекли возвратные заморозки. "СберСтрахование" выплатила своим клиентам в пострадавшей Ростовской области 30 миллионов рублей", - отметил он.
Кроме того, Цветков добавил, что в нескольких регионах была объявлена чрезвычайная ситуация из-за переувлажнения почвы, и компания уже начала процедуру урегулирования убытков. "Оба эти события стали причиной роста интереса фермеров к страхованию на случай чрезвычайной ситуации и снижения интереса к мультирисковому страхованию", - заключил представитель компании.