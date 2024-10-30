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Число семей в России, которым денег хватает на все, достигло рекорда - 30.10.2024, ПРАЙМ
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Число семей в России, которым денег хватает на все, достигло рекорда
Число семей в России, которым денег хватает на все, достигло рекорда - 30.10.2024, ПРАЙМ
Число семей в России, которым денег хватает на все, достигло рекорда
Доля семей в России, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, достигла во втором квартале исторического максимума, следует из анализа РИА... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T05:23+0300
2024-10-30T05:23+0300
экономика
росстат
домохозяйства
расходы
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Доля семей в России, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, достигла во втором квартале исторического максимума, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Доля таких домохозяйств в апреле-июне 2024 года составила 4,9% против 3,9% кварталом ранее и 3,4% во втором квартале 2023 года. Нынешнее значение максимальное с первого квартала 2016 года, более ранних квартальных нет данных в открытом доступе. Близких к 4,9% значений не было и в целом за год как минимум последние два десятилетия. До этого наивысшая доля домохозяйств, финансовое состояние которых позволяет удовлетворить все потребности, была в 2019 году (3,5%) и 2023 году (3,4%). Также во втором квартале увеличилась доля семей, которым денег хватает на все, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи, - на 0,3 процентного пункта за год - до 37,4%. Тех, у кого возникают сложности с покупкой товаров длительного пользования, стало меньше на 1 процентный пункт - 47,6%. А тех, кому денег достаточно на еду, но затруднительно оплачивать ЖКХ и приобретать одежду, во втором квартале было 10% против 10,8% за аналогичный период прошлого года - это минимальное значение с начала 2016 года. Среди российских домохозяйств во втором квартале не оказалось семей, которым не хватает денег на еду. Согласно последним данным Росстата, во втором квартале реальные располагаемые доходы россиян составили 9,6% в годовом выражении против 6,4% в первом.
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росстат, домохозяйства, расходы
Экономика, Росстат, домохозяйства, расходы
05:23 30.10.2024
 
Число семей в России, которым денег хватает на все, достигло рекорда

Доля семей в России, которым хватает на всё, достигла исторического максимума

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Доля семей в России, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, достигла во втором квартале исторического максимума, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Доля таких домохозяйств в апреле-июне 2024 года составила 4,9% против 3,9% кварталом ранее и 3,4% во втором квартале 2023 года. Нынешнее значение максимальное с первого квартала 2016 года, более ранних квартальных нет данных в открытом доступе.
Близких к 4,9% значений не было и в целом за год как минимум последние два десятилетия. До этого наивысшая доля домохозяйств, финансовое состояние которых позволяет удовлетворить все потребности, была в 2019 году (3,5%) и 2023 году (3,4%).
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Также во втором квартале увеличилась доля семей, которым денег хватает на все, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи, - на 0,3 процентного пункта за год - до 37,4%.
Тех, у кого возникают сложности с покупкой товаров длительного пользования, стало меньше на 1 процентный пункт - 47,6%. А тех, кому денег достаточно на еду, но затруднительно оплачивать ЖКХ и приобретать одежду, во втором квартале было 10% против 10,8% за аналогичный период прошлого года - это минимальное значение с начала 2016 года.
Среди российских домохозяйств во втором квартале не оказалось семей, которым не хватает денег на еду.
Согласно последним данным Росстата, во втором квартале реальные располагаемые доходы россиян составили 9,6% в годовом выражении против 6,4% в первом.
 
ЭкономикаРосстатдомохозяйстварасходы
 
 
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