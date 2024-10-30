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В России рекордно выросло количество семей, которым денег хватает на все
В России рекордно выросло количество семей, которым денег хватает на все - 30.10.2024, ПРАЙМ
В России рекордно выросло количество семей, которым денег хватает на все
Количество семей в России, которым хватает денежных средств для удовлетворения своих потребностей, достигло исторического рекорда во втором квартале текущего... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T10:39+0300
2024-10-30T10:39+0300
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Количество семей в России, которым хватает денежных средств для удовлетворения своих потребностей, достигло исторического рекорда во втором квартале текущего года. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.Согласно материалу, во втором квартале доля этих семей достигла 4,9 процента в сравнении с 3,9 процента за аналогичный период прошлого года. Текущий показатель стал максимальным с первого квартала 2016 года (более ранних квартальных данных в открытом доступе нет).Отмечается, что до этого самая высокая доля таких домохозяйств наблюдалась в 2019-м (3,5 процента) и 2023-м (3,4 процента). Более того, в апреле-июне также вырос процент домохозяйств, которым денег хватает на все, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи.Согласно данным, доля тех, у кого возникают сложности с покупкой товаров длительного пользования, уменьшилась на 1 процентный пункт, до 47,6 процента. А процент тех семей, которых хватает денег на еду, но сложно оплачивать ЖКУ и покупать одежду, во втором квартале было десять процентов, что стало минимальным с 2016 года показателем.
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россия, росстат
В России рекордно выросло количество семей, которым денег хватает на все
Число семей в РФ, которым денег хватает на все, достигло исторического максимума
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Количество семей в России, которым хватает денежных средств для удовлетворения своих потребностей, достигло исторического рекорда во втором квартале текущего года. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.
Согласно материалу, во втором квартале доля этих семей достигла 4,9 процента в сравнении с 3,9 процента за аналогичный период прошлого года. Текущий показатель стал максимальным с первого квартала 2016 года (более ранних квартальных данных в открытом доступе нет).
Отмечается, что до этого самая высокая доля таких домохозяйств наблюдалась в 2019-м (3,5 процента) и 2023-м (3,4 процента).
Более того, в апреле-июне также вырос процент домохозяйств, которым денег хватает на все, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи.
Согласно данным, доля тех, у кого возникают сложности с покупкой товаров длительного пользования, уменьшилась на 1 процентный пункт, до 47,6 процента. А процент тех семей, которых хватает денег на еду, но сложно оплачивать ЖКУ и покупать одежду, во втором квартале было десять процентов, что стало минимальным с 2016 года показателем.
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