https://1prime.ru/20241030/servis-852514733.html

МКБ Премиум назвали самым клиентоцентричным премиальным сервисом в России

МКБ Премиум назвали самым клиентоцентричным премиальным сервисом в России - 30.10.2024, ПРАЙМ

МКБ Премиум назвали самым клиентоцентричным премиальным сервисом в России

Премиальный сервис МКБ (Московского кредитного банка) признан лучшим за высокое качество клиентского пути в российском банковском секторе в 2024 году. | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T19:46+0300

2024-10-30T19:46+0300

2024-10-30T19:53+0300

экономика

мкб

сервис

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Премиальный сервис МКБ (Московского кредитного банка) признан лучшим за высокое качество клиентского пути в российском банковском секторе в 2024 году.Согласно данным Frank RG, клиенты МКБ Премиум остаются довольны не только предложенными привилегиями и продуктами, но и тем, как качественно банк сопровождает их использование.Премиальный сервис МКБ отличается индивидуальным подходом: персональные менеджеры помогают клиентам детально разобраться в предложениях, обеспечивая высокий уровень поддержки и наглядное понимание всех преимуществ. Такой комплексный подход делает клиентский опыт максимально удобным и понятным, что способствует доверию и желанию рекомендовать МКБ Премиум другим."Мы уверены, что только через заботу о клиентах и их потребностях можно добиться успеха. Такое признание со стороны Frank RG подтверждает стратегический курс МКБ на создание клиентоцентричного сервиса, который отвечает самым высоким требованиям и ожиданиям премиальных клиентов. В дальнейшем мы планируем продолжать вести такой же открытый и доверительный диалог с нашими клиентами", — заявила Нина Макухина, директор департамента по работе с премиальными клиентами МКБ.

https://1prime.ru/20241030/banki-852512181.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мкб, сервис