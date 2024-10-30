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МКБ Премиум назвали самым клиентоцентричным премиальным сервисом в России - 30.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241030/servis-852514733.html
МКБ Премиум назвали самым клиентоцентричным премиальным сервисом в России
МКБ Премиум назвали самым клиентоцентричным премиальным сервисом в России - 30.10.2024, ПРАЙМ
МКБ Премиум назвали самым клиентоцентричным премиальным сервисом в России
Премиальный сервис МКБ (Московского кредитного банка) признан лучшим за высокое качество клиентского пути в российском банковском секторе в 2024 году. | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T19:46+0300
2024-10-30T19:53+0300
экономика
мкб
сервис
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Премиальный сервис МКБ (Московского кредитного банка) признан лучшим за высокое качество клиентского пути в российском банковском секторе в 2024 году.Согласно данным Frank RG, клиенты МКБ Премиум остаются довольны не только предложенными привилегиями и продуктами, но и тем, как качественно банк сопровождает их использование.Премиальный сервис МКБ отличается индивидуальным подходом: персональные менеджеры помогают клиентам детально разобраться в предложениях, обеспечивая высокий уровень поддержки и наглядное понимание всех преимуществ. Такой комплексный подход делает клиентский опыт максимально удобным и понятным, что способствует доверию и желанию рекомендовать МКБ Премиум другим."Мы уверены, что только через заботу о клиентах и их потребностях можно добиться успеха. Такое признание со стороны Frank RG подтверждает стратегический курс МКБ на создание клиентоцентричного сервиса, который отвечает самым высоким требованиям и ожиданиям премиальных клиентов. В дальнейшем мы планируем продолжать вести такой же открытый и доверительный диалог с нашими клиентами", — заявила Нина Макухина, директор департамента по работе с премиальными клиентами МКБ.
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мкб, сервис
Экономика, МКБ, сервис
19:46 30.10.2024 (обновлено: 19:53 30.10.2024)
 
МКБ Премиум назвали самым клиентоцентричным премиальным сервисом в России

Frank RG: МКБ Премиум - самый клиентоцентричный премиальный сервис в России

© Фото : пресс-служба МКБОфис МКБ
Офис МКБ - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© Фото : пресс-служба МКБ
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Премиальный сервис МКБ (Московского кредитного банка) признан лучшим за высокое качество клиентского пути в российском банковском секторе в 2024 году.
Согласно данным Frank RG, клиенты МКБ Премиум остаются довольны не только предложенными привилегиями и продуктами, но и тем, как качественно банк сопровождает их использование.
Премиальный сервис МКБ отличается индивидуальным подходом: персональные менеджеры помогают клиентам детально разобраться в предложениях, обеспечивая высокий уровень поддержки и наглядное понимание всех преимуществ.
Такой комплексный подход делает клиентский опыт максимально удобным и понятным, что способствует доверию и желанию рекомендовать МКБ Премиум другим.
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"Мы уверены, что только через заботу о клиентах и их потребностях можно добиться успеха. Такое признание со стороны Frank RG подтверждает стратегический курс МКБ на создание клиентоцентричного сервиса, который отвечает самым высоким требованиям и ожиданиям премиальных клиентов. В дальнейшем мы планируем продолжать вести такой же открытый и доверительный диалог с нашими клиентами", — заявила Нина Макухина, директор департамента по работе с премиальными клиентами МКБ.
 
ЭкономикаМКБсервис
 
 
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