https://1prime.ru/20241030/ssha-852505192.html

На гегемона уже не тянет. В США задумались, как сдержать глобальные амбиции

На гегемона уже не тянет. В США задумались, как сдержать глобальные амбиции - 30.10.2024, ПРАЙМ

На гегемона уже не тянет. В США задумались, как сдержать глобальные амбиции

США сталкиваются с истощением ресурсов для выполнения своих обязательств, однако Вашингтон продолжает расширять список врагов, несмотря на нехватку ресурсов,... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T12:16+0300

2024-10-30T12:16+0300

2024-10-30T12:16+0300

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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. США сталкиваются с истощением ресурсов для выполнения своих обязательств, однако Вашингтон продолжает расширять список врагов, несмотря на нехватку ресурсов, пишет американское издание National Review.Автор напоминает, что сейчас военные расходы и инвестиции США меньше, чем в годы холодной войны. В то же время страна увеличила свои оборонные обязательства, несмотря на сокращение армии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что США не могут выполнить свои обещания по поставкам оружия на Украину. В американской армии и ВМС наблюдается кризис с набором и подготовкой личного состава. Рождаемость в США снижается, что уменьшает число новобранцев.По словам автора, есть данные о том, что американская экономика производит богатств и дохода намного меньше своего потенциального ВВП. "Потенциальный ВВП может увеличиваться или уменьшаться по причине хорошей или плохой политики и культурных тенденций. Кроме того, наши демографические тенденции не являются незыблемыми, и их можно исправить здравой политикой и здоровыми культурными усилиями", - отмечает он.Автор делает вывод о то, что сдержанность. во внешней политике становится необходимостью из-за истощения ресурсов. США должны развивать экономику и улучшать демографические тенденции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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