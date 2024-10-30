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На гегемона уже не тянет. В США задумались, как сдержать глобальные амбиции - 30.10.2024, ПРАЙМ
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На гегемона уже не тянет. В США задумались, как сдержать глобальные амбиции
На гегемона уже не тянет. В США задумались, как сдержать глобальные амбиции - 30.10.2024, ПРАЙМ
На гегемона уже не тянет. В США задумались, как сдержать глобальные амбиции
США сталкиваются с истощением ресурсов для выполнения своих обязательств, однако Вашингтон продолжает расширять список врагов, несмотря на нехватку ресурсов,... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T12:16+0300
2024-10-30T12:16+0300
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. США сталкиваются с истощением ресурсов для выполнения своих обязательств, однако Вашингтон продолжает расширять список врагов, несмотря на нехватку ресурсов, пишет американское издание National Review.Автор напоминает, что сейчас военные расходы и инвестиции США меньше, чем в годы холодной войны. В то же время страна увеличила свои оборонные обязательства, несмотря на сокращение армии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что США не могут выполнить свои обещания по поставкам оружия на Украину. В американской армии и ВМС наблюдается кризис с набором и подготовкой личного состава. Рождаемость в США снижается, что уменьшает число новобранцев.По словам автора, есть данные о том, что американская экономика производит богатств и дохода намного меньше своего потенциального ВВП. "Потенциальный ВВП может увеличиваться или уменьшаться по причине хорошей или плохой политики и культурных тенденций. Кроме того, наши демографические тенденции не являются незыблемыми, и их можно исправить здравой политикой и здоровыми культурными усилиями", - отмечает он.Автор делает вывод о то, что сдержанность. во внешней политике становится необходимостью из-за истощения ресурсов. США должны развивать экономику и улучшать демографические тенденции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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США
12:16 30.10.2024
 
На гегемона уже не тянет. В США задумались, как сдержать глобальные амбиции

National Review: у США нет ресурсов на поддержание глобальных амбиций

© AFP / Zack GibsonЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© AFP / Zack Gibson
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. США сталкиваются с истощением ресурсов для выполнения своих обязательств, однако Вашингтон продолжает расширять список врагов, несмотря на нехватку ресурсов, пишет американское издание National Review.
Автор напоминает, что сейчас военные расходы и инвестиции США меньше, чем в годы холодной войны. В то же время страна увеличила свои оборонные обязательства, несмотря на сокращение армии.
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Отмечается, что США не могут выполнить свои обещания по поставкам оружия на Украину. В американской армии и ВМС наблюдается кризис с набором и подготовкой личного состава. Рождаемость в США снижается, что уменьшает число новобранцев.
Боевая подготовка операторов ПТРК Фагот противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР. - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
В США выступили с тревожным предупреждением о России
10:04
По словам автора, есть данные о том, что американская экономика производит богатств и дохода намного меньше своего потенциального ВВП. "Потенциальный ВВП может увеличиваться или уменьшаться по причине хорошей или плохой политики и культурных тенденций. Кроме того, наши демографические тенденции не являются незыблемыми, и их можно исправить здравой политикой и здоровыми культурными усилиями", - отмечает он.
Автор делает вывод о то, что сдержанность. во внешней политике становится необходимостью из-за истощения ресурсов. США должны развивать экономику и улучшать демографические тенденции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
США
 
 
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