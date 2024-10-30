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Торговля России и ЕС в августе сократилась почти на 1 млрд евро
Торговля России и ЕС в августе сократилась почти на 1 млрд евро - 30.10.2024, ПРАЙМ
Торговля России и ЕС в августе сократилась почти на 1 млрд евро
Товарооборот между Россией и Евросоюзом в августе текущего года резко уменьшился - почти на один миллиард евро, до 5,1 миллиарда, следует из расчетов РИА... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T05:39+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Евросоюзом в августе текущего года резко уменьшился - почти на один миллиард евро, до 5,1 миллиарда, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Россия уменьшила поставки товаров в Евросоюз на 12% к июлю - до 2,6 миллиарда евро. Объединение, со своей стороны, сократило продажи своей продукции в РФ на 18% - до 2,5 миллиарда евро. В итоге по итогам августа показатель двустороннего товарооборота сократился на 15% - до 5,1 миллиарда евро. Это падение торговли стало наиболее крупным с февраля 2023 года, а общая сумма товарооборота - вблизи показателей 1999 года. Россия и Евросоюз за восемь месяцев этого года уменьшили торговлю на 28% - до 45 миллиардов евро. Российский экспорт сократился на 35% - до 23,4 миллиарда евро, а европейский - на 18%, до 21,6 миллиарда.
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россия, ес, торговля
Экономика, РОССИЯ, ЕС, торговля
Торговля России и ЕС в августе сократилась почти на 1 млрд евро
Торговля между Россией и Евросоюзом в августе уменьшилась почти на 1 млрд евро
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Евросоюзом в августе текущего года резко уменьшился - почти на один миллиард евро, до 5,1 миллиарда, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Россия уменьшила поставки товаров в Евросоюз на 12% к июлю - до 2,6 миллиарда евро. Объединение, со своей стороны, сократило продажи своей продукции в РФ на 18% - до 2,5 миллиарда евро.
В итоге по итогам августа показатель двустороннего товарооборота сократился на 15% - до 5,1 миллиарда евро. Это падение торговли стало наиболее крупным с февраля 2023 года, а общая сумма товарооборота - вблизи показателей 1999 года.
Россия и Евросоюз за восемь месяцев этого года уменьшили торговлю на 28% - до 45 миллиардов евро. Российский экспорт сократился на 35% - до 23,4 миллиарда евро, а европейский - на 18%, до 21,6 миллиарда.
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