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ЦБ РФ планирует сфокусироваться на системе гарантирования для ИИС-3 и ДСЖ
ЦБ РФ планирует сфокусироваться на системе гарантирования для ИИС-3 и ДСЖ - 30.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ РФ планирует сфокусироваться на системе гарантирования для ИИС-3 и ДСЖ
ЦБ РФ в 2025-2027 годах планирует сфокусироваться на распространении системы гарантирования на ИИС-3 и договоры добровольного страхования жизни, говорится в... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T22:17+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ в 2025-2027 годах планирует сфокусироваться на распространении системы гарантирования на ИИС-3 и договоры добровольного страхования жизни, говорится в опубликованных Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на эти годы. "К числу значимых мероприятий, запланированных к реализации, можно отнести работу по фокусированию механизмов государственной поддержки на инструментах долгосрочных сбережений и инвестиций – в частности, по распространению системы гарантирования на ИИС третьего типа и договоры добровольного страхования жизни", - говорится в докладе. Как поясняет ЦБ, в частности, в целях стимулирования и защиты инвестиций граждан в ИИС в настоящее время прорабатывается вопрос создания системы возмещения стоимости имущества, учитываемого на ИИС, открытых после 1 января 2024 года. Соответствующий проект принят Госдумой в первом чтении. Кроме того, как указывается в документе, отдельным направлением работы выступает повышение привлекательности российского рынка для инвесторов из дружественных стран. Проведение эксперимента по партнерскому (исламскому) финансированию может обеспечить расширение возможностей для привлечения инвестиций из стран, в которых оно развито. "Углубление связей российского финансового рынка с финансовыми рынками дружественных стран будет способствовать усилению влияния ставок внутреннего финансового рынка на курс рубля и, соответственно, частичному восстановлению значимости валютного канала трансмиссионного механизма", - добавляется там же.
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планы
ЦБ РФ планирует сфокусироваться на системе гарантирования для ИИС-3 и ДСЖ
Банк России планирует сфокусируется на системе гарантирования для ИИС-3 и ДСЖ
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ в 2025-2027 годах планирует сфокусироваться на распространении системы гарантирования на ИИС-3 и договоры добровольного страхования жизни, говорится в опубликованных Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на эти годы.
"К числу значимых мероприятий, запланированных к реализации, можно отнести работу по фокусированию механизмов государственной поддержки на инструментах долгосрочных сбережений и инвестиций – в частности, по распространению системы гарантирования на ИИС третьего типа и договоры добровольного страхования жизни", - говорится в докладе.
Как поясняет ЦБ, в частности, в целях стимулирования и защиты инвестиций граждан в ИИС в настоящее время прорабатывается вопрос создания системы возмещения стоимости имущества, учитываемого на ИИС, открытых после 1 января 2024 года. Соответствующий проект принят Госдумой в первом чтении.
Кроме того, как указывается в документе, отдельным направлением работы выступает повышение привлекательности российского рынка для инвесторов из дружественных стран. Проведение эксперимента по партнерскому (исламскому) финансированию может обеспечить расширение возможностей для привлечения инвестиций из стран, в которых оно развито.
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"Углубление связей российского финансового рынка с финансовыми рынками дружественных стран будет способствовать усилению влияния ставок внутреннего финансового рынка на курс рубля и, соответственно, частичному восстановлению значимости валютного канала трансмиссионного механизма", - добавляется там же.