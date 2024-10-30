https://1prime.ru/20241030/tsb-852517310.html

ЦБ РФ планирует сфокусироваться на системе гарантирования для ИИС-3 и ДСЖ

ЦБ РФ планирует сфокусироваться на системе гарантирования для ИИС-3 и ДСЖ - 30.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ РФ планирует сфокусироваться на системе гарантирования для ИИС-3 и ДСЖ

ЦБ РФ в 2025-2027 годах планирует сфокусироваться на распространении системы гарантирования на ИИС-3 и договоры добровольного страхования жизни, говорится в... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T22:17+0300

2024-10-30T22:17+0300

2024-10-30T22:17+0300

экономика

планы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849760222_0:0:2343:1318_1920x0_80_0_0_c747338748f2e2c8c8cfdadcf43f5b56.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ в 2025-2027 годах планирует сфокусироваться на распространении системы гарантирования на ИИС-3 и договоры добровольного страхования жизни, говорится в опубликованных Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на эти годы. "К числу значимых мероприятий, запланированных к реализации, можно отнести работу по фокусированию механизмов государственной поддержки на инструментах долгосрочных сбережений и инвестиций – в частности, по распространению системы гарантирования на ИИС третьего типа и договоры добровольного страхования жизни", - говорится в докладе. Как поясняет ЦБ, в частности, в целях стимулирования и защиты инвестиций граждан в ИИС в настоящее время прорабатывается вопрос создания системы возмещения стоимости имущества, учитываемого на ИИС, открытых после 1 января 2024 года. Соответствующий проект принят Госдумой в первом чтении. Кроме того, как указывается в документе, отдельным направлением работы выступает повышение привлекательности российского рынка для инвесторов из дружественных стран. Проведение эксперимента по партнерскому (исламскому) финансированию может обеспечить расширение возможностей для привлечения инвестиций из стран, в которых оно развито. "Углубление связей российского финансового рынка с финансовыми рынками дружественных стран будет способствовать усилению влияния ставок внутреннего финансового рынка на курс рубля и, соответственно, частичному восстановлению значимости валютного канала трансмиссионного механизма", - добавляется там же.

https://1prime.ru/20241016/kreditovanie-852213050.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

планы