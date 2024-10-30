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Куда можно поехать на теплое море зимой и сколько это стоит

Куда можно поехать на теплое море зимой и сколько это стоит - 30.10.2024, ПРАЙМ

Куда можно поехать на теплое море зимой и сколько это стоит

Наибольшим спросом для поездок на новогодние праздники и в целом зимой у российских туристов пользуются Таиланд, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка и Гоа (Индия), стоимость | 30.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 30 окт- ПРАЙМ. Наибольшим спросом для поездок на новогодние праздники и в целом зимой у российских туристов пользуются Таиланд, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка и Гоа (Индия), стоимость новогоднего недельного тура с захватом новогодних праздников от 150 тысяч рублей в зависимости от направления, отметила Виктория Худаева, руководитель отдела PR туроператора Anex.Лидером зимнего отдыха зимой 2024-2025 года стал Таиланд. Программа полетов на Пхукет охватывает 21 российский город – от Москвы, до Хабаровска, Тюмени и Минеральных Вод. Рейсы в Паттайю будут выполняться из 13 городов, включая Москву, Екатеринбург, Уфу, Самару, Красноярск, Томск и так далее.Эксперт рассказала, что Египет остается не менее востребованным направлением для зимнего отдыха. Туристы из России могут отправиться на популярные курорты Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Причем полетная программа в Хургаду шире: полеты будут выполняться из 11 российских городов, а в Шарм-эль-Шейх из девяти.ОАЭ также занимают прочное место среди зимних направлений. Полетная программа включает вылеты из девяти городов: Москвы, Екатеринбурга, Казани, Волгограда, Уфы и так далее.Еще одним популярным зимним направлением стала Шри-Ланка. Здесь туроператор предлагает два направления: Коломбо и Хамбантота (аэропорт Маттала на юге острова)."Полеты в Коломбо будут выполняться из семи городов. В Хамбантоту - из Москвы, Самары, Новосибирска, Казани и Екатеринбурга. Чартеры на Шри-Ланку продолжают привлекать туристов, особенно тех, кто ищет экзотические направления для зимнего отдыха", - отметила Худаева.Гоа также вошел в топ популярных направлений на зиму. Чартерные рейсы начнутся с 4 ноября, и 20% мест на всю зиму уже продано. Вылеты в Гоа будут выполняться из Москвы, Казани, Екатеринбурга и Перми. Это направление традиционно пользуется спросом у туристов, желающих провести зимний отпуск в тепле и на берегу океана.Эксперт отметила, что даже в зимний период не стоит забывать про Турцию, хотя здесь полетная программа будет ограничена рейсами из Москвы.Для любителей более роскошного отдыха туроператор предложил чартеры в Мальдивы, которые летят через Дубай с использованием мест на рейсах премиального перевозчика BeOnd.Куба также остается в списке направлений, интересных для туристов, ищущих экзотику и теплый климат зимой.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

выездной туризм, туризм, новогодние каникулы