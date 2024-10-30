https://1prime.ru/20241030/udary-852499501.html

Россия и Украина обсуждают прекращение ударов по энергоструктуре, пишет СМИ

Россия и Украина обсуждают прекращение ударов по энергоструктуре, пишет СМИ - 30.10.2024, ПРАЙМ

Россия и Украина обсуждают прекращение ударов по энергоструктуре, пишет СМИ

Британская газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники утверждает, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы ведут предварительные... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T06:40+0300

2024-10-30T06:40+0300

2024-10-30T06:41+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Британская газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники утверждает, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической структуре, но Россия вряд ли согласится на подобную сделку, пока остатки ВСУ, напавших на Курскую область, остаются там. "Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга", - говорится в публикации со ссылкой на источники, знакомые, как утверждает газета, с этим вопросом. По утверждению источников, среди которых якобы есть и высокопоставленные украинские чиновники, Киев стремился "возобновить переговоры при посредничестве Катара", а также что Россия и Украина уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренности, якобы достигнутой их разведывательными службами. Как отмечает издание, "обсуждения при посредничестве Катара означают возобновление предыдущих усилий, прекращенных после нападения ВСУ на Курскую область". При этом утверждается, что Россия вряд ли согласится на подобную сделку до тех пор, пока украинские войска находятся в Курской области. Еще в августе глава МИД РФ Сергей Лавров называл слухами подобные сообщения о "скрытых контактах" Москвы и Киева при посредничестве Катара и Турции "для подготовки переговоров по вопросам энергообъектов России и Украины". Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в конце октября заявил, что российская армия уверенно действует на всех направлениях, движется вперед на всех участках на линии боевого столкновения, активно работает на курском направлении. Часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена - это "примерно около 2 тысяч человек", попытки прорваться изнутри этой блокировки безуспешны, отмечал российский лидер. Российская армия, по словам президента, приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области. Газета Washington Post ранее в октябре писала, что Владимир Зеленский стал более открыт к проведению переговоров с Россией на фоне ослабления позиций Украины. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 25 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

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