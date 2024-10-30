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В Госдуме предостерегли США от поставок "Томагавков" Украине - 30.10.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме предостерегли США от поставок "Томагавков" Украине
В Госдуме предостерегли США от поставок "Томагавков" Украине - 30.10.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предостерегли США от поставок "Томагавков" Украине
Властям Соединенных Штатов стоит отказаться от поставок Украине дальнобойных ракет "Томагавк", иначе это вооружение станет для России приоритетной для... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T09:45+0300
2024-10-30T09:45+0300
вооружения
россия
украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Властям Соединенных Штатов стоит отказаться от поставок Украине дальнобойных ракет "Томагавк", иначе это вооружение станет для России приоритетной для уничтожения целью Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.В случае поставок ракет "Томагавк" на территорию Украины они автоматически станут приоритетной целью для уничтожения. Нанесение упреждающих ударов не позволит врагу наводить американские ракеты по территории России", - сказал парламентарий РИА Новости. В то же время он уточнил, что те государства, которые предоставляют Киеву вооружение, также должны понимать, что Россия готова и способна защищать свою территорию. По его словам, за каждым проявлением агрессии последует "неминуемый разрушительный для противника ответ".Ранее украинский лидер Владимир Зеленский представил Верховной Раде свой так называемый "план победы", однако публично его продемонстрировать он отказался. Сообщается, что одними и ключевых пунктов плана были немедленное приглашение Украины НАТО, а также предоставление Киеву ракет "Томагавк".
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россия, украина, владимир зеленский
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
09:45 30.10.2024
 
В Госдуме предостерегли США от поставок "Томагавков" Украине

Депутат Шеремет: США нужно воздержаться от поставок ракет "Томагавк" Украине

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Властям Соединенных Штатов стоит отказаться от поставок Украине дальнобойных ракет "Томагавк", иначе это вооружение станет для России приоритетной для уничтожения целью Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
В случае поставок ракет "Томагавк" на территорию Украины они автоматически станут приоритетной целью для уничтожения. Нанесение упреждающих ударов не позволит врагу наводить американские ракеты по территории России", - сказал парламентарий РИА Новости.
В то же время он уточнил, что те государства, которые предоставляют Киеву вооружение, также должны понимать, что Россия готова и способна защищать свою территорию. По его словам, за каждым проявлением агрессии последует "неминуемый разрушительный для противника ответ".
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский представил Верховной Раде свой так называемый "план победы", однако публично его продемонстрировать он отказался. Сообщается, что одними и ключевых пунктов плана были немедленное приглашение Украины НАТО, а также предоставление Киеву ракет "Томагавк".
Украина - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
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