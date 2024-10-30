https://1prime.ru/20241030/ukraina-852505325.html
Украине предсказали одну из самых тяжелых зим за последние годы
Украине предсказали одну из самых тяжелых зим за последние годы - 30.10.2024, ПРАЙМ
Украине предсказали одну из самых тяжелых зим за последние годы
Грядущая зима станет для Украины одной из самых тяжелых за предыдущие три года. Об этом рассказал украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на врио главы... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T12:19+0300
2024-10-30T12:19+0300
2024-10-30T12:20+0300
энергетика
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Грядущая зима станет для Украины одной из самых тяжелых за предыдущие три года. Об этом рассказал украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на врио главы национальной энергетической компании "Укрэнерго" Алексея Брехта."Зима 2024-2025 будет одной из самых тяжелых за предыдущие три года. В "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этой зимы", - говорится в сообщении.Брехт подчеркнул, что на текущий момент украинские энергетики готовятся к нескольким возможным сценариям. Наихудшим сценарием является продолжение ударов по объектам генерации, что приведет к частым ограничениям электроэнергии в холодные дни. Отмечается, что длительность отключений может достигать восьми часов.
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россия, украина
Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА
Украине предсказали одну из самых тяжелых зим за последние годы
"Общественное": зима на Украине будет одной из самых тяжелых за последние годы
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Грядущая зима станет для Украины одной из самых тяжелых за предыдущие три года. Об этом рассказал украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на врио главы национальной энергетической компании "Укрэнерго" Алексея Брехта.
"Зима 2024-2025 будет одной из самых тяжелых за предыдущие три года. В "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этой зимы", - говорится в сообщении.
Брехт подчеркнул, что на текущий момент украинские энергетики готовятся к нескольким возможным сценариям. Наихудшим сценарием является продолжение ударов по объектам генерации, что приведет к частым ограничениям электроэнергии в холодные дни.
Отмечается, что длительность отключений может достигать восьми часов.
Украина резко сократила импорт электроэнергии в сентябре